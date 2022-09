David Popovici împlineşte azi 18 ani. A primit o stea care-i poartă numele

David Popovici a împlinit 18 ani pe 15 septembrie, iar lumea sportului din România îl sărbătoreşte pe înotătorul care a făcut senzaţie în această vară, cu 11 medalii de aur câştigate la Campionatele Mondiale şi Europene, atât la seniori, cât şi la juniori. Iată, mai jos, detalii din viaţa tânărului care a făcut o Românie întreagă mândră:

David Popovici s-a născut pe 15 septembrie 2004, în Bucureşti, la o lună distanţă de la medalia de aur câştigată de Camelia Potec la Jocurile Olimpice de la Atena, în proba de 200 de metri liber. Noua senzaţie a nataţiei mondiale a ajuns… accidental în bazinul de înot şi a povestit episodul într-un interviu acordat revistei FANATIK. “Aveam nişte probleme cu spatele, ceva scolioză, nu ştiu. Mi-a recomandat un doctor ortoped să merg la înot. Aveam şi un surplus de energie de care părinţii mei voiau să scape şi s-au gândit să mă ducă la un sport”, explica David Popovici.

Copilărie fără jocuri video: "Mă jucam cu pietre şi beţe"

Copilul David Popovici avea cu adevărat un surplus de energie, iar sportivul a oferit câteva detalii din perioada copilăriei, una fără jocuri video sau gadget-uri. “Nu mi-am dorit niciodată jucării, mașini sau jocuri video: a fost suficient să mă lași să mă joc cu pietre, bețe și orice am găsit în parcuri și grădini pentru a mă face fericit. Mama mai râde și acum cu prietenii mei că mâncam de pe jos, aduceam gândaci prin casă, răsturnam gunoiul și mâncam din el, mă cățăram toată ziua prin copaci, mă jucam cu bețe și pietre. A fost interesant”, a declarat campionul nostru pentru sursa citată.

Georgeta şi Mihai Popovici, părinţii lui David, i-au fost mereu alături şi au făcut tot posibilul ca sportivului să nu-i lipsească nimic. Iar acest lucru se simte cel mai bine atunci când tânărul vorbeşte despre cei care i-au dat viaţă. “Familia mea a fost, este și va fi întotdeauna stânca mea. M-au călit, mi-au format modul de a gândi, de a vedea lumea și de a aborda sportul”.

O stea de pe cer îi poartă numele

După o vară cu performanţe spectaculoase, în care a reuşit să doboare recordul mondial la 100 de metri liber, David Popovici are în faţă un an şcolar de foc. Se află în clasa a XII-a, iar în vara anului viitor va da examenul de Bacalaureat. Pentru reuşitele din acest an, David Popovici a primit sute de mii de euro, a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis şi a primit şi o stea. Directoarea şi profesorii Colegiului Naţional Bilingv “George Coşbuc” i-au cumpărat înotătorului o stea reală, din galaxie, care va purta numele acestuia.

Legătura cu Adrian Rădulescu, antenorul său, este foarte strânsă, mai ales că David Popovici lucrează cu acesta încă din primii ani petrecuţi în bazin. De-a lungul timpului, antrenorul l-a motivat prin diverse metode, iar exemplul lui Floyd Mayweather l-a ajutat enorm. “Nu prea am urmărit box. Am urmărit mai mult Floyd sportivul decât Floyd în ring. Şi am urmărit metodele de antrenament şi cum se motiva. Clipuri trimise de antrenorul meu”, declara David Popovici în podcastul Fair Play.

