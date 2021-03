La 12 ani, David Dincă a cântat dumnezeiesc. A învățat să cânte la biserică, iar talentul său le-a făcut pielea de găină juraților.

"Superb, superb! Vai, cum a fost. Mi-au dat lacrimile! Mi s-a făcut pielea de găină! E clar, har de la Dumnezeu", i-a spus Andra.

"Am auzit la tine o voce care pare că are 20 de ani de școală, dar nu are cum că tu ai 12 ani de toți!", i-a spus Andi Moisescu.

Întrebat de Florin Călinescu ce ar vrea să facă dacă va câștigat premiul emisiunii, David i-a spus cu emoție că vrea să cumpere o casă pentru familia lui.

"Dragostea lui pentru Dumnezeu îi va îndrepta pașii", a mai spus Andra.

David a primit 4 de DA și merge în etapa următoare.