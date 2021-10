Daniela Simulescu, interviu cu Ionuț Hristescu. Mesaj pentru cei care cred că astrologia se ocupă cu prezicerea viitorului

Daniela Simulescu a realizat, la Astrosens, un interviu cu Ion Hristescu. Sau Ionuț. Sau Jean. Sau Vrăjitoarea electrică. „Prima dată când l-am văzut a fost la AstroFest 2013. Fiind pentru prima dată la un eveniment al Asociației Astrologilor, am avut impresia că voi vedea doar conferințe sobre. Dar nu! Ionuț a făcut toată sala să râdă și în același timp, ne-a oferit informații foarte prețioase. Detalii, statistici, argumente cum doar un inginer poate face. Un Vărsător ca la carte. Creativitate fără limite, umor, inteligență sclipitoare și o vastă cunoaștere. Cei care au tot felul de prejudecăți legate de astrologi(e), vor avea un șoc atunci când îl vor vedea pe Ionuț”, a spus Daniela Simulescu.

O parte din interviu:

Care este prima carte de astrologie citită? Dar și cea pe care ai recomanda-o din tot sufletul?

Prima carte a fost cea a lui Mihailovici, trilogia (ABC-ul astrologiei etc…). O citeam de zeci de ori, cu nesaț, însă nu îi prindeam partea practică. După ce am trecut prin pocnitorile neaoșe necesare (nu le pomenesc, să nu fim haini), am dat de Sasportas, cu ale sale ”The Twelve Houses”. După mine, cu aia trebuie început. Apoi, în limba română, M. Dicu, Astrologia orară. Am cinci exemplare acasă, fiecare în altă camera. E de bază, inclusiv pentru studiul astrologiei natale.

Ce le-ai transmite celor care spun și cred că astrologia se ocupă cu prezicerea viitorului?

Dacă-s oameni faini, i-aș invita la o bere. Și le-aș spune că fix de asta NU TREBUIE să se ocupe astrologia. Astrologia se ocupă cu o posibilă creație a viitorului, iară nu cu prezicerea sa.

Dacă nu-s oameni faini, nu mi-aș bate capul: oricum vor crede doar ceea ce vor ei. Adică ceva ce au, deja, în cap.