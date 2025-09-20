€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:09 20 Sep 2025 | Data publicării: 15:08 20 Sep 2025

EXCLUSIV Daniel David, ministrul Educației, luni, interviu la DC News, despre măsurile de austeritate și reformă

Autor: Anca Murgoci
daniel-david-ministrul-educatiei_74919200 Daniel David, ministrul Educației, la DC News
 

Daniel David, ministrul Educației, revine la DC News.

Luni, 22 septembrie, de la ora 20:00, ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. Daniel David, va fi invitatul emisiunii DC EDU, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Interviul va aborda teme de actualitate din educație, precum măsurile de austeritate, direcțiile de reformă și perspectivele sistemului de învățământ din România. Dialogul se anunță unul aplicat, obiectiv și fără a evita subiectele sensibile.

Emisiunea va putea fi urmărită luni seara, de la ora 20.00, pe DC News, DC News TV, Părinți și pitici - Facebook și Youtube.

Ce l-ați întreba pe Daniel David?

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

educatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
China pedepsește rețelele sociale. Sancțiunile, aplicate pentru „promovarea excesivă a vedetelor”
Publicat acum 11 minute
Sfârșit de septembrie cu vreme de vară. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo acutalizată pentru zilele următoare
Publicat acum 56 minute
Preotul Gabriel Cazacu: „Ca prim-ajutor nu suni la 112, îl chemi pe Hristos”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Regulament european cu implicații pentru securitatea energetică a României, în dezbatere
Publicat acum 1 ora si 9 minute
USR, proiect fanion pentru învățământ care reduce analfabetismul funcțional. Darău: Pe unii îi contrariază / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 18 Sep 2025
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close