Luni, 22 septembrie, de la ora 20:00, ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. Daniel David, va fi invitatul emisiunii DC EDU, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Interviul va aborda teme de actualitate din educație, precum măsurile de austeritate, direcțiile de reformă și perspectivele sistemului de învățământ din România. Dialogul se anunță unul aplicat, obiectiv și fără a evita subiectele sensibile.

Emisiunea va putea fi urmărită luni seara, de la ora 20.00, pe DC News, DC News TV, Părinți și pitici - Facebook și Youtube.

Ce l-ați întreba pe Daniel David?