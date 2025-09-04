Daniel David anunță că școala începe luni: Părinții să-și ducă copiii la școală. Profesorii n-au cum să nu se ocupe de ei

Deși mulți profesori au anunțat că vor boicota anul școlar care este programat să înceapă luni, 8 septembrie, ministrul Educației, Daniel David, asigură că profesorii vor fi prezenți în sălile de clasă. Acesta i-a sfătuit pe părinți să-și trimită copiii, luni, la școală.

„Este esența a ceea ce înseamnă profesor, să-ți faci datoria față de copii”

„Sigur începe școala luni. Fetița mea merge, luni, la școală. Văd discuțiile din spațiul public. Așa cum spun de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor - că o fi sindicalist, că n-o fi, că este mai mulțumit sau mai nemulțumit de ceea ce se întâmplă - când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă.

Dincolo de aspectul legal, pentru că nu vorbesc că așa ar fi legal, așa trebuie făcut, ci e o chestie de morală, pe care un profesor... Eu nu cred că e vreun profesor care ar putea refuza acest lucru. Așa că sunt optimist pentru faptul că vom începe luni școala. Asta fără să anuleze nemulțumirile pe care le văd în sistem, care vin și din partea mea. Diverse forme de protest: unele mai implicite, altele mai explicite. Dar școala începe luni!

Părinții să-și ducă copiii la școală, așa cum am spus. Dincolo de lege, este în esența profesiei de dascăl, de profesor, să primești copilul la școală. Se va întâmpla. În ziua de luni oricum nu se făceau foarte multe activități. Cred că este esența a ceea ce înseamnă profesor, să-ți faci datoria față de copii.

(...) Mesajul meu este acesta: Copiii vor fi primiți în școală de către profesori. Haideți să vedem cum se desfășoară ziua de luni. Faptul că profesorii vor fi în școală și, când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei”, a spus ministrul Educației, la Digi24.

