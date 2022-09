Dani Oțil, despre mesajele românilor după moartea Reginei Elisabeta: N-am știut că sunt atâția intelectuali în România. Să nu uităm că mulți știm despre Regină de pe Netflix

"N-am știut că sunt atâția intelectuali în România, care scriu așa de frumos despre regina altora. N-am știut nici că suntem atât de funny. Câte glume poți să faci despre o femeie de 90 și ceva de ani, despre care se știa că la un moment dat o să dispară. Sunt foarte nesărate, mi se par lipsite de umor. Chiar, de data asta, nu înțeleg de ce ai face o memă cu regina, pentru că nu-și are rostul. Să nu uităm că mulți știm despre regină abia de pe Netflix, la fel știm și despre Michael Jordan", a spus Dani Oțil, la Neatza, potrivit spynews.ro.

"E bine s-o lăsăm mai moale, să nu petrecem cele 20 de minute, cât am văzut ieri pe cineva, căutând o poză cu regina, ca să posteze și el. Bosule, dacă nu ai poză cu dânsa în telefon, de ce cauți pe Google Images, că am și eu Google Images. Lasă tu postarea aia, că nu își are rostul.”, a mai transmis moderatorul TV.

Citește și:

Ce știm până acum despre înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a

Regina a murit, punând capăt celei mai lungi domnii din istoria Marii Britanii. Iată ce proceduri așteptăm să se petreacă în următoarele zile, în memoria ultimei figuri importante ale secolului al XX-lea.

După ce sicriul ei se va întoarce la Londra, regina va rămâne în Westminster Hall timp de aproximativ patru zile înainte de înmormântare, permițând cetățenilor de rând să ofere un omagiu.

Sala mare este cea mai veche parte a Palatului Westminster, în inima guvernului britanic. Ultimul membru al Familiei Regale care a stat în stat în sală a fost Regina Mamă în 2002, când peste 200.000 de oameni au stat la coadă pentru a-i vedea sicriul.

Sicriul Reginei se va odihni pe o platformă înălțată, cunoscută sub numele de catafalc, sub acoperișul medieval din lemn al sălii din secolul al XI-lea. Fiecare colț al platformei va fi păzit de soldați din unitățile care deservesc Casa Regală.

Ea va fi adusă la Westminster Hall de la Palatul Buckingham într-o procesiune lentă, însoțită de o paradă militară și de membri ai familiei regale. Oamenii vor putea, de asemenea, să urmărească procesiunea pe măsură ce sicriul va trece pe străzi, iar marile ecrane care transmit evenimentul vor fi probabil amenajate în Parcurile Regale din Londra.

Sicriul ei va fi drapat în Standardul Regal și, odată ajuns în Westminster Hall, va fi acoperit cu simbolurile regale. Odată ce sicriul este așezat pe poziție în sală, va avea loc o scurtă slujbă. Ulterior, publicul va avea voie să intre.

Când este înmormântarea Reginei?

Înmormântarea de stat a Reginei este de așteptat să aibă loc la Westminster Abbey în mai puțin de două săptămâni. Ziua exactă va fi confirmată de Palatul Buckingham.

Westminster Abbey este biserica istorică în care sunt încoronați regii și reginele Marii Britanii. Aici a avut loc inclusiv încoronarea reginei în 1953, precum și căsătoria cu prințul Philip în 1947. Cu toate acestea, nu a existat vreo slujbă de înmormântare a unui monarh cu datorii pline, în Westminster Abbey, încă din secolul al XVIII-lea.

Șefi de stat din întreaga lume vor zbura pentru a se alătura membrilor familiei regale pentru a-și aminti viața și serviciul reginei. Vor fi acolo și politicieni de rang înalt din Marea Britanie și foști premieri. Slujba va fi susținută probabil de decanul de Westminster David Hoyle, iar Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, va ține predica. Prim-ministrul Liz Truss poate fi chemat să citească o memorie.

După slujba de înmormântare, sicriul Reginei va fi adus într-o procesiune de la mănăstire la Wellington Arch, la Hyde Park Corner din Londra, înainte de a se îndrepta spre Windsor. Sicriul Reginei va face ultima călătorie în acea după-amiază la Capela Sf. George, din Castelul Windsor.

Regele și membrii seniori ai Familiei Regale sunt așteptați să se alăture procesiunii din Quadrangle din Castelul Windsor, înainte ca sicriul să intre în Capela Sf. George pentru slujbă.

Capela Sf. George este biserica aleasă în mod regulat de Familia Regală pentru nunți, botezuri și înmormântări. Este locul unde s-au căsătorit Ducele și Ducesa de Sussex, Prințul Harry și Meghan și unde a avut loc înmormântarea defunctului soț al Reginei, Prințul Philip.

Sicriul Reginei va fi coborât în ​​Bolta Regală înainte de a fi înmormântat în capela memorială a Regelui George al VI-lea, situată în interiorul Capelei Sf. George.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News