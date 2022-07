Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru soțul ei. Cei doi sărbătoresc 10 ani de la căsătorie

În urmă cu 10 ani, Dana Rogoz și Radu Dragomir pășeau în fața Stării Civile și se căsătoreau. Astăzi se împlinește un deceniu de când cei doi au hotărât să-şi unească destinele, prilej cu care actrița a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Dana Rogoz a publicat o imagine pe Instagram și le-a spus fanilor ei ce reprezintă pentru ea ziua de 10 iulie. Vedeta a postat mai multe imagini de la cununia civilă și a ținut să-i facă o declarație de dragoste partenerului său de viață.

”Azi se împlinesc 10 ani de la cununia civila. 10 ani de când am spus DA și am început să mă semnez cu „Dana Dragomir”. Radu, îmi doresc să spunem DA unei vieți minunate împreuna și ăn continuare! Te iubesc!”, a scris Dana Rogoz într-o postare pe Instagram.

S-au cunoscut la filmările serialului "La Bloc"

Între Dana Rogoz și Radu Dragomir e o diferentă de 18 ani, dar acest lucru nu i-a împiedicat să-și declare iubire unul celuilalt şi să întemeieze o familie. Vedeta a povestit anul trecut într-un podcast cum și-a cunoscut soțul, tatăl celor doi copii ai săi. Aceștia s-au întâlnit pe platourile de filmare ale serialului ”La Bloc”, dar nu a fost dragoste la prima vedere. În acel moment, Radu Dragomir era căsătorit cu fosta soție și avea un copil, iar Dana era într-o relație. După doi ani de filmări și după ce s-au despărțit de partenerii lor, Dana și Radu au decis să-și dea o șansă.

”Nu a fost dragoste la prima vedere, amândoi aveam alte relații, dar a fost o relație foarte bună profesional (…) Au fost povești care s-au încheiat, și apoi alte povești care au început. Noi am crezut foarte tare în ceea ce trăiam la momentul respectiv”, spunea Dana Rogoz despre începutul relației cu el.

Dana Rogoz a vorbit în podcast-ul lui Cătălin Măruță despre cum este soțul ei. Pe lângă cei doi copii pe care îi are alături de actriță, Radu Dragomir mai are un băiat, Barbu. „E un tată extrem de dedicat, de preocupat, de iubitor, e foarte prezent. (…) E ireproșabil, sincer, ca tată. El știe asta despre el, face tot ce poate. De exemplu, ca mamă, de multe ori mă simt vinovată de anumite lucruri, el niciodată nu se simte vinovat. El, chiar dacă știe că nu e perfect, el știe că face tot ce poate.Radu este… nu-l văd separat de mine ca nimic așa, e un fel de… nu numai partener, cel mai bun prieten. E omul cu care am evoluat, gândim la fel, sunt lucruri pe care nu le mai putem explica în cuvinte. El e acolo, eu sunt acolo pentru el”, spunea actriţa.

