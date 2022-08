Dan Negru face praf vedetele invitate în podcasturi: Toți au păreri, oricât de idioți ar fi. Garantează prostia

"Nu-mi place abundența, inflația. E o inflație de podcasturi, toți au povești de spus, toți au păreri, oricât de idioți ar fi. Inflația asta de păreri e nocivă, ar trebuie să existe o cenzură democratică și să nu lăsam orice stupid să aibă o părere. De asta cred că podcasturile garantează prostia prin invitații care adeseori au minte puțină și orgoliu mult. E o modă care rezistă atâta vreme cât YouTube e dispus să plătească prostia, pe cei care prin podcasturi aduc invitați de toate tipurile", a spus Dan Negru pentru ciao.ro.

Prezentatorul a criticat și piața TV din România. "Mă uit amuzat de niște ani de zile cum piața TV de la noi e un playback continuu, ce fac unii copiază alții. Aș râde dacă n-ar fi trist pentru că astfel de decizii au făcut ca televiziunea din România să piardă mult în fața online-ului", a spus acesta.

"Măruță e vârf pe monden, Mihai e radio-talk. Speak m-a înțeles din prima, dar alții au rămas supărați"

"Nu mă duc la podcast-uri și le mulțumesc realizatorilor că m-au înțeles. Cu prietenul meu Măruță am fost la un pas de sfadă, Speak m-a înțeles din prima, dar alții au rămas supărați pe mine. Am fost la Andi (n.r. Andi Moisescu), demult, la începuturi. Îmi plac podcasturile. Damian (n.r. Damian Drăghici) s-a reinventat, Măruță (n.r. Cătălin Măruță) e vârf pe monden, Mihai (n.r. Mihai Morar) e radio-talk, pe Joe Rogan îl urmăresc de niște ani și țin pasul cu "Coin Talk" de pe Spotify. Primul podcast care m-a marcat a fost "Dark side of The Earth" cu povestea astronautului Dave Wolf care, în 1997, a rămas blocat în afara stației spațiale Mir timp de câteva ore – în timpul primei lui ieșiri în spațiu. Fantastică poveste!”, scria Dan Negru, la începutul anului, pe Facebook..

"Podcasturile românești trebuie să se reinventeze”, în opinia acestuia.

"Multe nu s-au ridicat peste clasicele interviuri pe care le au televiziunea si radioul. "Legendele" mele din YouTube nu sunt podcast. Cu ceva vreme în urmă, o televiziune mi-a propus un late-night. Le-am cerut atunci să scriem pe o hârtie invitații-vedetă pentru o lună. Măcar o lună! N-am găsit mai mult de 10-15 care să merite si apoi ne-am fi întors la vedetele care apar oriunde, oricând, făcând orice. Podcasturile românești se vor reinventa atunci când vor descoperi poveștile interesante ale oamenilor obișnuiți. Sau vorba lui Mircea Eliade: "Ce oameni excepţionali trec pe lângă noi, anonimi, şi noi admirăm prosteşte atâţia neghiobi, numai pentru că au vorbit de ei presa şi "opinia publică", a conchis Dan Negru.

De ce a plecat Dan Negru de la Antena 1

De curând, Dan Negru a dezvăluit pentru Spectacola care este motivul pentru care a plecat de la Antena 1.

Întrebat care este motivul pentru care a plecat de la Antena 1 după 22 de ani de colaborare, Dan Negru a spus: "Vorbele tuturor care ma etichetau drept “cel mai longeviv”. Atunci m-am speriat pentru că mi-am dat seama că m-am oprit din evoluție la doar 50 de ani. Noi suntem generația care am intrat în media la 20 de ani și părem ca suntem de o viața pe ecrane. Așa că am decis ca e vremea sa căutam și alte vieți, altfel ne vom plafona. Colegii mei au descoperit asta mai demult. Mie mi-a luat ceva vreme".

