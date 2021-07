Dan Negru, după plecarea lui Călinescu de la PROTV: La ăștia e strategie. Am rămas singurul

Dan Negru, vedeta Antenei 1, a reacționat pe pagina sa de Facebook cu privire la plecarea lui Florin Călinescu din PROTV. Acesta spune că este singurul om de televiziune care a mai rămas la același trust media după mai bine de 20 de ani.

”E plin de știri despre plecarea lui Călinescu din Pro... O spun cu fair-play colegial că Pro și-au păstrat și folosit brandurile de la începuturi până azi, indiferent de acționariat sau echipe manageriale. Esca, Călinescu, Netty Sandu, Dedu, Andi au fost la inceputuri, sunt și azi... Habar n-am dacă a fost potrivire sau strategie. Jimmy Fallon e la NBC din '98, Carlo Conti e la RAI din '85, Stephan Raab e la ProSiben din '97. La ăștia e strategie. La noi ... In afara lor, am rămas singurul care e în același loc de peste 20 de ani. Oamenii cresc acolo unde sunt apreciați. Merg unde sunt primiți. Și rămân acolo unde sunt iubiți...”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Duminică seara, Florin Călinescu și-a anunțat demisia de la PRO TV, fără a invoca un motiv anume atunci. Cu toate acestea, actorul a oferit mai multe detalii acum și spune că PRO TV s-a schimbat mult, că "spiritul PRO nu mai există" și că este vorba "doar de puterea unui brand de telecomandă".

Ce va face de acum și unde se duce

Florin Călinescu a vorbit și despre viitoarea lui ţintă, indicând că ar putea reînvia, sub o formă sau alta, celebrul show de satiră politică "Chestiunea Zilei", care a ţinut milioane de români în faţa micilor ecrane începând cu anul 1996, pe PRO TV şi mai apoi pe Tele 7 ABC.

"Chiar de două ori am plecat de la PRO TV. Dacă am plecat atunci când era bunul meu prieten Adrian Sârbu, vă dați seama că acum nu mai există niciun considerent de natura celor de atunci: prietenie de o viață, muncă făcută împreună. Tot ce am făcut atunci și acum am făcut-o pentru public.

Chiar și mie mi se pare că atunci politica era într-o perioadă romantică, azi ar trebui tratată cu prioritate într-un talk show politic de satiră și mă bate gândul să fac acest lucru. Dacă mai fac această meserie, ar trebui să mă întorc la ceea ce m-a consacrat cu adevărat, satira politică", a spus Florin Călinescu.