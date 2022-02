Dan Barna: O candidatură a mea nu ar ajuta partidul. Cea mai bună opţiune pentru viitorul USR este Cătălin Drulă

Vicepreşedintele USR, Dan Barna, nu exclude o viitoare candidatură pentru preşedinţia partidului, însă spune că, în prezent, cel mai potrivit să conducă formaţiunea politică este preşedintele interimar, Cătălin Drulă.



"Vom vedea care vor fi colegii candidaţi. Eu cred că în momentul de faţă avem un preşedinte interimar şi eu cred că acest preşedinte interimar este cea mai firească opţiune pentru a candida la preşedinţia partidului şi a obţine această susţinere a colegilor. Cătălin Drulă este unul dintre politicienii care au avut una dintre cele mai spectaculoase creşteri în ultimii ani şi are şi încredere, are şi competenţă, are şi energia aceasta de care avem nevoie în momentul de faţă.

În acest moment consider că o candidatură a mea nu ar ajuta partidul şi pentru mine, USR este un proiect de suflet. (...) Timp de patru ani am ridicat acest proiect de la 2.000 de membri, la 50.000 de membri, de la 50 de filiale, la peste o mie de filiale. În momentul de faţă este nevoie de un pas mai departe şi nu cred că, acum, o candidatură a mea ar ajuta creşterea proiectului", a declarat Dan Barna vineri, la Sibiu, în cadrul unei conferinţe de presă, conform Agerpres.



Întrebat dacă exclude să candideze din nou la preşedinţia USR, Barna a răspuns: "în politică nimic nu este definitiv. Astăzi eu vă spun că eu consider că, candidatura mea nu ne-ar ajuta în demersul de a arăta că, USR-ul este partidul care merge cu forţă mai departe. Cred că este o etapă pentru care ar fi mai bun Cătălin Drulă. (...) Cea mai bună opţiune pentru viitorul USR este Cătălin Drulă."

Jurnalista Diana Tache spunea că varianta discutată de mulți era ca, în 2024, la alegerile prezidențiale, USR să meargă pe mâna lui Cătălin Drulă. Acum pare că avem o răsturnare de situație.

"Varianta care se desprindea pentru alegerile din 2024, din partea USR, era Cătălin Drulă. Dar este „terminat” pentru că fiind interimar la conducerea USR, va fi forjat suficient de mult, astfel încât în 2024 să nu mai conteze. De asemenea, probabil că anul acesta se va forța congres", a zis Diana Tache la DC News și DC News, în cadrul emisiunii "Miercurea neagră".

