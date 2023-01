”Dacă nu-l simt tată, nu știu ce să zic”. Oana Radu, despre distanța dintre ea și cel care a abandonat-o din primele zile de viață

”Mama mea m-a crescut singură, împreună cu bunicii mei. Mama şi-a dedicat întreaga viaţă mie. Ea m-a dus la repetiţii, la festivaluri. Nu şi-a mai luat o haină de nu ştiu câţi ani, pentru că totul era pentru mine. Este modelul meu în viaţă. O apreciez foarte mult. Este crunt! Nu am simţit lipsa tatălui la propriu, pentru că nu m-am obişnuit cu el, nu am crescut cu el” povestea Oana Radu, într-o emisiune TV.

Acum, vorbind despre tatăl ei, Oana Radu mărturisește că, emoțional, nu-l simte tată, nu găsește legătura tată - fiică în sufletul ei, pentru că nu a avut-o niciodată.

”Mi se pare că e un om care nu a vrut să știe niciodată dacă ai ce să mănânci, dacă ai cu ce să te îmbraci”

Artista Oana Radu are 29 de ani și și-a găsit fericirea alături de antrenorul ei de fitness, Cătălin Dobrescu, care i-a și devenit soț. Acum se bucură de o relație frumoasă, în care doi oameni își împărtășesc cele mai frumoase sentimente, dar modelul pentru ceea ce are astăzi nu i s-a regăsit și-n copilărie. Căci Oana a avut doar mamă, tatăl alegând să o părăsească când era doar un mic bebeluș venit pe lume.

În emisiunea sa, ”Detectorul de minciuni”, după ce invitata Amarah a spus că nu-și poate ierta tatăl care a abandonat-o, Oana a vorbit despre propria ei ”ruptură”: ”Tatăl meu m-a sunat de ziua mea și efectiv nu am putut să îi răspund. Nu am putut, chiar l-am întrebat pe Cătălin 'bă, ce să fac?' și a zis 'bă, nu mă întreba mine, nu te pot influența eu cu așa ceva'. Dar nu am putut! Mi se pare că e un om care nu a vrut să știe niciodată dacă ai ce să mănânci, dacă ai cu ce să te îmbraci. El a venit în viața mea până la vreo șapte ani, când ei au divorțat. A plecat când eu aveam două săptămâni, a venit până la șapte ani la ziua mea, după care mă căuta așa fugitiv”, scrie Viva.

”M-a mai sunat și-n anii trecuți, atunci i-am răspuns la telefon, dar nu simt să-i spun nimic, nu simt să vorbim și nu e că nu l-am iertat, că l-am iertat, dar nu pot. Pur și simplu nu pot! Mi se pare că e cineva care nu reprezintă în viața mea niciun reper sentimental și atunci, dacă nu-l simt ca tată, nu știu ce să zi…”, a mai spus artista.

