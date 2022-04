Cum slăbește Patrizia Paglieri, fără dietă: Mi se pare genial. Nu e greu

"Acum, de când cu matinalul, mă culc mai devreme, nu mai mănânc nimic seara târziu, fac un fel de fasting, mi se pare genial fastingul cu 16/8. Nu e greu pentru un bucătar să își mențină silueta, dimpotrivă, tu doar guști tot timpul, nu mănânci pe săturate, ești foarte agitat în bucătărie, de multe ori te saturi doar din gustat. De exemplu, toți bucătarii, master-chef, sunt toți slăbuți, cine e mai plinuț este din cauză că e pofticios și nu este bucătar", a spus Patrizia Paglieri, într-un interviu pentru viva.ro.

"Nu am o dietă anume"

"Când vreau să slăbesc, mănânc numai salate, nu am o dietă anume. Am ținut și fasting, încerc să îl țin și acum, îmi e ușor, adorm la 21 și astfel, până la ora 12, a doua zi, rezist cu acest gen de fasting. Cu sportul nu prea mă împac în perioada aceasta. În zona unde locuiesc, nu prea sunt săli de sport și să stau în trafic mult ca să ajung la o sală de sport, nu are rost. Îmi place foarte mult înghețata artizanală, cum este cea din Italia, îmi plac pastele, îmi place risotto. La noi se numesc „primi piatti" - primul fel, risotto, paste umplute și pește. Nu sunt foarte pasionată de carne. Din iunie nu am mai mâncat, deși nu mă declar vegetariană. Dacă este ceva de gustat, gust. Un bucătar nu poate fi vegetarian, este absurd. Ar trebui să te lași de meserie", a mai spus ea.

De ce a divorțat Patrizia Paglieri de primul soț

Recent, Patrizia Paglieri a vorbit despre prima sa căsnicie și a spus de ce a divorțat de soțul ei, pe care îl considera bărbatul perfect.

"Am avut o căsătorie foarte frumoasă, dar cred că numai el era îndrăgostit de mine. Mie îmi plăcea ideea de a mă căsători. El era un bărbat perfect, muncitor, cu o poziție socială bună, era soțul ideal. Cred că, de fapt, nu a funcționat căsnicia tocmai pentru că eu nu eram atât de îndrăgostită. Dar am rămas prieteni, să știți. Nu a vorbit cu mine zece ani, după divorț, dar m-am dus în Sanremo și am zis că nu pot să am chestia asta pe suflet, ne-am întâlnit și am rămas prieteni. Căsnicia a durat patru ani, zece ani pauză, apoi ne-am revăzut și a fost un pic ciudată revederea, dar m-am simțit ca și cum am revăzut un prieten după multă vreme", a spus Patrizia Paglieri pentru viva.ro.

