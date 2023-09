Cum și-a câștigat primii bani Matei Negrescu, ispita de la Insula iubirii: "Am fost o lepră. Nu prea am avut joburi normale"

"Am fost o lepră, nu prea am avut joburi normale. Am pozat, în facultate, ca model pentru oamenii care studiau anatomie", a spus Matei Negrescu pentru unica.ro.

Întrebat dacă va ajunge să regrete că a fost ispită la Insula iubirii, acesta a spus: "Nu cred. Până la urmă am fost decent, în limitele decenței mi se pare că m-am purtat. Sincer, chiar nu cred că am întrecut măsura. M-am împăcat cu ideea, mi-am asumat tot, aia e. A fost o experiență, mie mi-a plăcut."

"Aș fi mai atent acum în ce gen de reality - show m-aș implica. Cine știe ce format apare?! (...) Aș rămâne în zona filmului, ca actor, dacă e cazul, adică dacă prind un rol pentru mine, cum e ăsta (n.r. din serialul Camera 609). Eu așa cred, că rolul acesta a fost pentru mine, de asta l-am și luat. Eram pe punctul de a renunța la actorie cu totul, deși îmi place foarte mult, sau film, dar creație, regie sau scenariu", a mai spus ispita.

Cum a ajuns să joace în "Camera 609"

"A fost un proces foarte îndelungat cu castingul, că s-a tot schimbat actorul și, fiind așa o situație incertă, m-am gândit că poate mă schimbă și pe mine. Plus că se întâmplă de atâtea ori în industria asta să ai parte de tot felul de surprize. Am zis OK, e doar un alt hop. Vedem mai departe cum e. Și chiar până și în repetiții aveam senzația că, dacă nu e chiar cum trebuie, o să fiu schimbat. Mi-am dat voie să mă bucur abia când au început filmările. Au mai fost niște seriale în trecut și tot așa s-a întâmplat. Pur și simplu nu s-au mai filmat", a mărturisit Matei Ngrescu.

"L-am schimbat pe cel care era ales atunci"

"Eu am fost plecat și s-a întâmplat să primesc mesajul, eram în Bali. Stăteam acolo destul de mult timp. Prima oară când am văzut mesajul, am zis: "Încă un casting pe care l-am ratat. Nu am cum să ajung la timp. Mă împac cu ideea”. Cumva, când m-am întors, a fost așa o sincronizare, am primit un semn și am zis să merg la casting, să ne simțim iarăși actori. A fost frumos, am aflat doar că l-am schimbat pe cel care era ales atunci", a spus fosta ispită de la Insula Iubirii.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News