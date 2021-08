Cum se simte acum Maria Coman: Cum a fost să am COVID-19, deși sunt vaccinată

„Mi-am făcut test pentru că am rămas fără miros. Complet fără miros. Și de aici, cam la simptomele astea am rămas. Am tușit într-o zi, dar puțin. Am avut niște stresuri că dacă o să fie mai rău, că ce mă fac și așa mai departe, dar sub moderate și cred că firești”, a spus Maria Coman.

„După o săptămână, mi-am refăcut testul, tot PCR, mi-a ieșit negativ. Am stat acasă și săptămâna următoare, deși de la DSP București nu m-a căutat nimeni nici până în ziua de azi, trebuie să mă apuc să îi caut eu, căci doresc certificat. Evident, asta înseamnă că oricine pătește ca mine se poate plimba liniștit și fără niciun fel de restricție, nu te întreabă nimeni de sănătate și pe urmă vin și te ceartă că din cauza ta, cetățeanule, crește numărul îmbolnăvirilor. Pe mine nu m-a căutat nimeni”, a explicat Maria Coman.

„Niciun om cu care am intrat eu în contact, mai apropiat sau doar tangențial, nu s-a îmbolnăvit de Covid-19, deci se confirmă și că nu transmiți sau oricum sunt șanse foarte mari să nu transmiți. Dacă cei din jurul tău sunt la rândul lor vaccinați, practic rupem un șir care ar putea ajunge la cineva care real nu se poate vaccina. (...) Nu am făcut aproape nimic în aceste două săptămâni, în afară de faptul că am mâncat și am și băut într-o marți, cred, poate și într-o joi, pentru că ce sentiment minunat e acela în care poți să bei într-o seară lucrătoare cum s-ar zice, fără să ai stresul că a doua zi te trezești, te duci la serviciu, în fine, tot tacâmul”, a spus, pentru b365.ro, Maria Coman.

Când s-a aflat că Maria Coman a fost diagnosticată cu SARS-CoV-2, Antena 3 a testat toți angajații, anunțul fiind făcut chiar de Mihai Gâdea: „Am făcut o listă cu toate persoanele cu care s-a întâlnit Maria, am făcut tot ce înseamnă din punct de vedere legal. În această instituție lucrează foarte mulți oameni, cei pe care îi vedeți sunt în față, dar cei pe care nu îi vedeți sunt foarte mulți! I-am testat pe toți! Unii dintre colegi au spus că nu au intrat în contact cu Maria Coman. Dar ai fi putut intra în contact cu altceva care a intrat în contact cu Maria. Am făcut exact ceea ce trebuie într-o astfel de situație. Testări. Vestea bună e că nu avem nicio persoană infectată!”