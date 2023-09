Cum se înțelege Lavinia Petrea cu soțul ei, procurorul Romulus Varga: "Mă supăram când aflam de la televizor că el se ocupă de un anumit dosar"

"Prima dată l-am întâlnit în cadrul unei întrevederi organizate de șeful lui la acea vreme, o întâlnire informală. După aproape un an, ne-am revăzut, chiar de ziua mea, în iulie, dar el nu știa acest detaliu. Nu a fost nici atunci o întâlnire romantică, dar știam amândoi că ne îndrăgostiserăm unul de celălalt. În toamnă, am avut prima întâlnire, ne-am văzut la un ceai și am povestit ore întregi", a spus Lavinia Petrea pentru viva.ro.

"Nu îmi spune nimic legat de ceea ce face el la muncă"

"La început a fost mai dificil, așa că am decis să nu mai discutăm acasă despre știri/dosare. Mă supăram când aflam de la televizor că el se ocupă de un anumit dosar. Nu îmi spune nimic legat de ceea ce face el la muncă și a fost greu de înțeles la început. Acum mi se pare ceva normal. Părinții noștri nu au comentat nimic despre meseriile noastre. A fost foarte clar pentru toată lumea că ne iubim și suntem foarte fericiți, restul nu avea nicio importanță!", a mai spus jurnalista.

"A fost dragoste la prima vedere"

Deși există o diferență de șase ani între ei, Lavinia Petrea mărturisește că nu s-a gândit niciodată la asta și că a fost dragoste la prima vedere.

"Niciunul nu a făcut ceva în mod special pentru a-l cuceri pe celălalt. Nu a existat niciun plan. De nicio parte. A fost dragoste la prima vedere… aveam să aflăm asta când am ieșit apoi prima dată împreună. Ochii și privirea lui de om bun și inteligent îmi rămăseseră în suflet. Nu m-am gândit niciodată la această diferență. Nici nu mi se pare mare", a povestit Lavina Petrea.

Cine este Lavinia Petrea

"Sunt mama a trei copii pe care mi i-am dorit din tot sufletul și soția unui om minunat fără de care nu aș fi completă. În adolescență visam mult, inclusiv la acel Făt-Frumos lângă care să trăiesc până la adânci bătrâneți. Acum îl am lângă mine… până când, vom vedea!?

Tot în adolescență, dacă aș fi avut curajul să mă descriu, aș fi spus despre mine că sunt “altfel”, că sunt “specială”. Pentru că în acest spirit am fost crescută de bunica mea maternă. Fără vreun curs de parenting modern, mamaie îmi spunea în fiecare zi că sunt minunată și că trebuie să mă prețuiesc. Vorbeam putin, din timiditate, și analizam mult. Și îmi doream să fiu independentă. Am reușit să obțin asta destul de repede, pentru că am început să muncesc încă din primul an de facultate. Când am intrat în familia Protv, am pornit ca reporter de noapte pentru ca ziua să pot merge la cursuri. Am pus bucățică din mine în tot ceea ce am făcut până acum pentru că nu suport superficialitatea și neseriozitatea. Au fost și furtuni, evident. Lacrimi, încercări, eșecuri, căutări, însă întotdeauna am făcut ce am simțit.

Am însă o mare problemă – un exagerat simț al penibilului. Poate fi ok până la un punct. Nu mai este în regulă când asta se transformă în ceva ce începe să te cenzureze. Am crezut că prin munca mea spun și tot ce ar trebui alții să știe despre mine. Dar simt că a venit momentul să merg mai departe. Primesc zilnic foarte multe întrebări despre tot felul de lucruri de la femei și mame minunate, care doresc să le împărtășesc din experiența mea de mamă, ori despre cum mă îngrijesc, despre călătoriile mele cu 3 copii mici sau despre cum reușesc să împac viața de familie și cariera", se prezintă Lavinia Petrea pe blogul personal.

