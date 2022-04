"Copilăria mea este busolă în procesul de creștere a copiilor mei". Lavinia Petrea, adevăr dureros: Mi-au lipsit părinții enorm

"Bunica mea m-a fascinat"

"Copilăria mea este busolă în procesul de creștere și educare a copiilor mei. Așa cum a fost, cu bune și cu rele. Spun asta de câte ori am ocazia, pentru că eu cred că trebuie să ne creștem copiii în armonie cu identitatea noastră și să nu încercăm să-i transformăm în ceva ce noi nu am fost și nu suntem. Bunica mea m-a fascinat și atunci, în copilărie, dar cred că de când sunt și eu mamă, mă fascinează și mai mult. Am realizat că ea, fără să citească cărți de parenting, aplica natural și firesc modele despre care eu citesc astăzi.

Mi-a lăsat libertatea să explorez, să fiu independentă, m-a încurajat să fiu creativă și să mă joc ore întregi fără să am vreo jucărie cumpărată. Îmi repeta zilnic faptul că sunt specială, că pot să fac orice mi-aș propune dacă voi fi serioasă și muncitoare. Am avut și limite. Mamaia era cea mai bună prietenă, dar și autoritatea. Are o forță extraordinară și o istețime înnăscută. Citea mult și era disperată să pună mâna pe vreo carte. Era surprinzător pentru mine să văd acest lucru la o femeie de la țară, care făcuse puțină școală.

Îmi amintesc cum ea stătea pe un scăunel, la umbră, și citea în timp ce eu mă jucam pe lângă ea cu niște resturi de materiale din care încercam să fac haine singurei păpuși pe care o aveam. Mi-e dor de copilăria mea și de curtea în care am crescut și mă doare că tataia nu mai este acolo!", a povestit Lavinia Petrea pentru okmagazine.ro.

"Mi-au lipsit părinții enorm în primii ani de viață"

"Mi-au lipsit părinții enorm în primii ani de viață. Am fost foarte fericită la bunicii mei, am fost foarte iubită și răsfățată. Plângeam când plecam de acolo și îmi luam la revedere de la fiecare copac, dar încă de pe atunci mi-am promis că atunci când eu voi avea copii, îi voi ține cât se poate de mult aproape de mine. Nu le reproșez nimic părinților mei, mă iubesc și îi iubesc enorm și știu că au fost constrânși de circumstanțe să mă lase mai mult cu bunicii în primii mei ani de viață", a mai spus prezentatoarea tv.

