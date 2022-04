Valentina Pelinel, mărturisiri înainte de Paști: Cristi și-ar mai dori copii. Nu-i nici o problemă!

"Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de...și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!", a mărturisit Valentina Pelinel pentru click.ro.

"Cristi și-ar mai dori copii"

"Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori. Nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine, pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsanbilitate", a spus vedeta.

"Învăț alături de el ceva nou în fiecare zi. Cristi este o persoană plină de energie și vitalitate, mereu are idei noi și inițiative, viața lângă el nu este niciodată plictisitoare. Este, în egală măsură, un bărbat care știe să ofere stabilitate și încredere unei femei, să o facă să se simtă cea mai iubită din lume. Noi suntem parteneri și prieteni în această relație, iubiți și soți și de aceea echilbrăm mereu lucrurile.

În afară de iubire, este vorba de respect între noi și de o foarte bună comunicare. Ne-am dorit să fim împreună și ne-am asumat relația noastră. Provocările prin care am trecut ne-au făcut mai puternici și mai uniți. Fericirea înseamnă și adaptarea la personalitatea celuilalt, dar și libertatea pe care o acorzi din dorința comună de a avea un partener de nădejde lângă tine în această călătorie numită căsnicie", a mai spus Valentina Pelinel pentru ciao.ro, în urmă cu ceva timp.

"Am trecut împreună prin momente dificile"

"Ne apreciem amândoi pentru ceea ce suntem și încrederea pe care o avem unul în celălalt. Am trecut împreună prin momente dificile, care ar fi putut distanța multe cupluri. Pe noi ne-au unit, ne-au adus aproape unul de altul o relație de prietenie și un parteneriat care stă la baza familiei noastre. Timpul este mai scurt ca oricând. Dar învăț să-mi fac timp pentru ce contează și să prioritizez lucrurile. Am norocul că sunt o fire foarte organizată și disiplinată și reușesc să-i organizez și pe ceilalți. Ne rezervăm timp de calitate pentru noi, seara, la cină, și dimineața, înainte să înceapă o zi plină. Iar la aniversări, de cele mai multe ori, Cristi îmi pregătește o surpriză", a adăugat ea.

