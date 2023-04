Cum să întărești comportamentul copilului tău. Georgeta Pânișoară: Contactul acesta aduce 30%-40% în plus la feedbackul respectiv

„Să nu ne centrăm pe ce nu face copilul bine, să nu-l sancționăm de fiecare dată. Sancțiunea înseamnă și dacă îi spui «Nu ai făcut bine!». Deci, decât să îl descurajăm la infinit, unii sunt mai sensibili, alții nu sunt atât de sensibili, dintre copii sau dintre adulți. Ar fi bine să surprindem elementul pozitiv. Eu ca părinte, ca bonă, ca profesor trebuie să mă gândesc ce comportament vreau eu să surprind, să încurajez, să întăresc, să consolidez. Și când îmi este foarte clar lucrul ăsta în cap, pot să le observ mult mai ușor pentru că eu știu ce urmăresc”, a precizat profesorul universitar Georgeta Pânișoară în cadrul emisiunii.

Și pentru că la orice acțiune a copilului, părinții dau un feedback trebuie să fie atenți ca acesta să fie unul pozitiv.

„Un părinte are un set de valori. Știe ce își dorește de la copilul lui. Își dorește să se comporte într-un anumit fel, să învețe anumite lucruri, să relaționeze într-un anumit fel, să urmărească niște țeluri. Și atunci eu trebuie să conștientizez ce îmi doresc, ca să urmăresc acele comportamente. Am văzut acel comportament: copilul și-a făcut curat în cameră. Am văzut comportamentul și îl conștientizez. Următorul pas este ca atunci când dau un anumit feedback să spun în mod concret ce comportament încurajez. Acestea ar fi primele două etape. Îi spun «Bravo, Mihăiță! Îmi place că ai strâns toate jucăriile din cameră după ce te-ai jucat cu ele». Unu - am remarcat comportamentul pe care doresc să îl întăresc, să-l consolidez. Doi - i-am spus în mod concret «Bravo, ți-ai făcut curat în cameră». Al treilea pas ar fi tonul meu. Trebuie să se vadă entuziasmul, să se simtă conectarea aceea”, a declarat Georgeta Pânișoară.

De asemenea, contactul fizic are și el o importanță deosebită spune profesorul universitar Georgeta Pânișoară:

„Cercetările mai spun că părintele trebuie să îl bată ușor pe umăr sau pe mână pe copil, când îi spune de exemplu că a scris frumos pe caiet. Lucrul ăsta contează, contactul acesta aduce 30%-40% în plus la feedbackul respectiv”, a adăugat profesorul universitar Georgeta Pânișoară în cadrul emisiunii.

