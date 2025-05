Cum să administrezi corect Ventolinul la copii și ce trebuie să eviți. Sfaturi esențiale de la medicul pediatru Craiu pentru părinți

Medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția asupra unei probleme frecvent întâlnite în tratamentul copiilor cu afecțiuni respiratorii: administrarea incorectă a medicamentelor, în special a salbutamolului (ventolin/albuterol).

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Conf. Dr. Craiu subliniază importanța adaptării tratamentului la vârsta copilului, pornind de la ideea că „un copil mic nu este un adult în miniatură, un sugar nu este un preșcolar mai mic, iar un nou-născut nu este un sugar cu greutate puțin mai mică”.

Pe parcursul vieții, începând „încă din viața intrauterină”, reacțiile la medicamente se modifică. De aceea, „trebuie să cunoaștem câteva diferențe majore între acțiunile aceluiași medicament asupra unor pacienți cu vârste diferite, având stări de sănătate diferite”.

Ventolinul, printre cele mai utilizate medicamente la copii

Medicul atrage atenția asupra salbutamolului, un medicament foarte des utilizat în România pentru tratarea urgențelor respiratorii recurente la copiii mici. Acesta este disponibil sub mai multe forme: „1. sirop de uz oral, 2. soluție de inhalat (pentru nebulizator), 3. soluție sterilă intravenoasă, 4. flacon presurizat de tip pMDI (spray de inhalat)”. Deși este folosit frecvent, este esențial ca părinții să știe să-l administreze corect, mai atenționează acesta.

Potrivit ghidului elaborat de Societatea Europeană de Boli Respiratorii (ERS), „Ventolinul se poate administra la copilul mic cu wheezing recurent (...) doar sub formă inhalatorie”. Se precizează clar că în timpul unui episod acut, „TREBUIE să nu folosim alte căi de administrare decât cea inhalatorie. Deci nu sub formă de sirop! Doar inhalat, sub formă de nebulizare sau spray”.

Motivul este legat de riscurile semnificative asociate administrării orale sau intravenoase: „Deși ar putea fi eficace, are efecte adverse mult mai des și mult mai severe, uneori amenințătoare de viață”. Acest aspect este susținut de ghidul citat: „Alternativele de administrare (orală și intravenoasă) nu trebuie folosite”.

Astfel, părinții trebuie să fie foarte atenți la sursele de informare și să discute cu medicul înainte de a administra orice tratament: „În această epocă în care multe sfaturi medicale găsiți foarte ușor on-line (de calitate foarte diferită...) există tendința să folosim auto-medicația. Vă rog să fiți prudenți”.

Toate informațiile vin în contextul în care ventolinul este, conform medicului, unul dintre cele mai frecvent utilizate medicamente la copil în România, alături de paracetamol și ibuprofen.

Citește și: Iată ce alimente trebuie să eviți la menopauză: Sfaturile unei farmaciste care educă mii de femei pe TikTok

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News