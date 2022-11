Cum ne afectează retrogradarea lui Marte în Gemeni?

Retrogradarea lui Marte a început la 30 octombrie 2022 și se termină la 12 ianuarie 2023. Efectele acestui eveniment se vor simți până la 25 martie. Pentru că este o planetă personală, o să simți destul de puternic acest tranzit.

Retrogradarea lui Marte în Gemeni ne testează răbdarea, cunoștințele și cuvintele. Cu această ocazie, ne dăm seama de modul în care s-a infiltrat tehnologia în rutina noastră. Mai mult, energia Gemenilor face referire la comunicare, multitasking, progres intelectual și adaptabilitate. Datorită acestei retrogradări, poate să apară și reconversia profesională. Totuși, Marte va face mult zgomot pentru nimic.

În acest sens, am invitat-o pe Andreea Cîrstea, inginer-astrolog sau un astrolog-inginer, care să ne ofere mai multe detalii. Un specialist cu Marte retrograd în harta natală și, în ciuda meseriei de inginer de IT, este și astrolog acreditat. Pe Andreea o recomandă și Conjuncția Luna-Marte în Capricorn, dar și Conjuncția Saturn-Ascendent. Iată ce previziuni are, pentru fiecare zodie:

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte este guvernatorul acestei zodii, așa că se recomandă să aibă grijă la drumuri și la toate documentele pe care le au de semnat. Berbecii trebuie să fie atenți și la zona de comunicare și la modul în care se exprimă, pentru că pot fi mai vocali decât ceilalți. Atenție și la negocieri! Ai foarte mare grijă la ce cumperi și la ce vinzi, mai ales dacă plănuiești să achiziționezi mașini, până pe 25 martie. Pot exista certuri cu vecinii sau discuții cu rudele, din nimic.

Taur/Ascendent în Taur

Taurii sau cei cu ascendentul în Taur primesc o recomandare din partea Andreei. Dacă ai acest semn, fii cu băgare de seama la anumite afaceri. Contractele de muncă pot fi revizuite, iar veniturile pot suferi modificări. Din cauza acestui Careu cu Neptun, dacă ai de făcut cheltuieli până la 12 ianuarie, poți face investiții inutile. Cu Marte retrograd în Gemeni în Casa a doua, nu poți să fii econom.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Gemenii sunt protagoniștii acestui tranzit, însă le poate fi înfrânat curajul. Stima de sine scade, la fel și energia, așa că simți nevoia să iei o pauză, fiindcă Gemenii sunt marcați mai mult de retrogradarea lui Marte. Pentru că Marte aduce multă furie și agresivitate, Gemenii sunt încurajați să facă sport sau să iasă în față, când este nevoie. Legat de sănătate, s-ar putea să revină anumite probleme pe care ai crezut că le-ai vindecat sau mici intervenții chirurgicale.

Rac/Ascendent în Rac

Marte își face de cap cu subconștientul Racilor, de aceea s-ar putea ca această zodie se se gândească mai mult la rănile pe care nu le-au tratat sau la fricile cele mai puternice. Poți explora mai mult această zonă spirituală, iar sănătatea mintală ocupă un loc foarte important până pe 12 ianuarie. Racii trebuie să-și dea seama că nu alții sunt de vină, ci și ei înșiși. Credință și meditație!

