Cum îți alegi o mașină sigură. Titi Aur: Diferențele dintre o mașină de fițe și una cu sisteme active și pasive

'Contează enorm de mult calitatea mașinii în general. Când îți cumperi o mașină poți să optezi pentru multe casetofoane sau pentru multe airbag-uri. Adică, vreau o mașină care să arate interesant, să aibă boxe, spoilere, să fie cu geamuri fumurii, prize de aer, ca să fiu șmecher prin Dorobanți sau vreau o mașină care să îmi ofere siguranță?! O mașină îmi oferă siguranță prin două feluri de sisteme: active și pasive. Am mai spus, dar repetăm.', a zis Titi Aur.

'Sistemele active sunt ABS, ESP, controlul tracțiunii, direcție și pe spate, suspensie activă, diferențiale active, anvelope de iarnă/vară, senzori care te atenționează. Sunt acele sisteme care lucrează împreună cu șoferul ca să rămână pe drum. Apoi, sunt sistemele pasive. Aceasta înseamnă că mașina a fost de multe ori testată și are mai multe stelele NCAP, adică are 5, are 6 stele NCAP. La acele teste de impact din față, lateral, din diferite variante a conferit siguranță manechinelor din mașină ceea ce înseamnă că, în cazul unui accident, eu, cel din mașină, voi fi protejat. Cum? Voi fi protejat prin modul în care este construită caroseria, bordul, portiera, volanul, cât de bine se mulează, cât de moi sunt.', a declarat Titi Aur.

'Pe urmă, vorbim despre airbag-uri, centuri active, sisteme suplimentare. La început, centura de siguranță a fost nereglabilă. Ulterior, a devenit reglabilă, apoi a venit acel cartuș pirotehnic care te strânge. Acum, are al doilea cartuș pirotehnic, care te desface. După ce s-a oprit mașina din accident, explodează al doilea cartuș care te eliberează un pic. Este o evoluție.', a spus Titi Aur.

'Dacă a fost cineva la curs la mine, în 2012, i-am spus ceva despre centură. Dacă vine acum, în 2023, îi voi spune un pic altceva deoarece a evoluat din punct de vedere tehnic. Atunci, dacă nu puneai centura, nu pleca airbag-ul și îți rupeai gâtul. Între timp, airbag-ul a evoluat și pleacă și fără centură, dar a devenit centura mult mai activă. Acum, se lucrează la centura activă-activă, care să te lase să te duci înspre airbag și să te aducă înapoi cu tot cu airbag. Sistemele evoluează.', a subliniat Titi Aur.

'Mai există și acele sisteme care îți întrerup curentul ca să nu îți ia foc mașina. Sunt sisteme active și pasive. Eu pot să optez pentru o mașină cu sisteme active și pasive mai multe sau pentru o mașină mai de fițe. În cazul mașinilor cu mai multe stele NCAP, aceastea trebuie să fie întreținute și să rămână în condițiile inițiale.', a mai zis Titi Aur, la emisiunea „DC Conducem“, la DC News.

VIDEO

