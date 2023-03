Cum își menține Adina Buzatu silueta: Am un meniu de la o anumită firmă. Îmi aduc în fiecare zi mâncarea

"Mănânc de toate. Am învățat să mănânc mult mai puțin. În viața de zi cu zi am un meniu bine stabilit, de la o anumită firmă. Ei îmi aduc în fiecare zi mâncarea și pentru că are 1200 de calorii îmi este ușor să mănânc, pentru că este variat. Este mult mai ușor decât să îți gătești tu pentru că nu ai cum să faci 3 feluri de mâncare și două gustări. Pe partea asta de gătit oricum nu sunt talentată deloc și, în al doilea rând, când iau mâncare de la restaurant, permanent, ajung la cantități mult mai mari.

Câte o porție, câte o porție, îmi iau și de-asta și de-asta și ajung să îmi iau foarte mult. Pe când aici știu clar că sunt 1200 de calorii, din care apuc să mănânc cam 800. Dar secretul nu e în ce mănânci neapărat ci în cât mănânci! Cantitatea e foarte importantă, după aceea să faci sport e foarte important și alte tratamente corporale. Eu am crezut toată viața că mâncarea contează doar calitativ. Nu! Și cantitativ, dar nu mânca mult!", a spus Adina Buzatu pentru ciao.ro.

"Am învățat să iau două linguri și îmi ajunge"

"Dacă văd ceva ce îmi face cu ochiul mănânc, dar nu mult! Am învățat efectiv să iau două linguri și îmi ajunge. Mi-am obișnuit poate stomacul așa. Am schimbat chestia asta de ceva ani și se vede. Eu nu sunt slabă neapărat și nici nu îmi doresc să fiu", a mai spus designerul.

"Făcând sport, știi cum e, dai jos din grăsime, pui masă musculară și atunci masa musculară este mult mai grea și mai densă și practic ai aceeași greutate dar forma e mult mai subțire. Eu acum am 64 de kilograme și am 1,74 m înălțime. Cred că aș vrea să fiu pe la 62 de kilograme dar nu fac nimic pentru asta, o las efectiv cum e!", a adăgat vedeta.

