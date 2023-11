Cum au grijă Alina Pușcaș și soțul său de căsnicia lor: "Ne facem timp doar pentru noi.. Câteva ore închiși în dormitor"

"Îți mulțumim mult, ești drăguță! (zâmbește) Nu cred că e un secret anume, cred că este doar vorba despre chimie și despre preocupări și plăceri comune, pe care le-am descoperit împreună. Ce mă ține pe mine în priză este faptul că mereu am lucruri de învățat de la Mihai (probabil avantajul diferenței ideale de vârstă – 10 ani între noi). Cred că mai contează și faptul că mereu ne facem timp doar pentru noi doi, chiar dacă vorbim despre câteva ore închiși în dormitor", a spus Alina Pușcaș pentru viva.ro.

"Ni s-a părut chiar cool să facem nunta după ce terminăm cu perioada de procreere"

"După venirea celui de-al doilea copil, ni s-a părut chiar cool să o facem (n.r. nunta) după ce terminăm cu perioada de procreere. (zâmbește) Mi s-a părut atât de frumos să îi văd pe toți trei (n.r. copiii) îmbrăcați frumos, simpatici, acolo… când noi, părinții, am ales să ne unim destinele, și oficial, în fața lor.

Melissa a fost super simpatică, avea 4 ani atunci și îi spusese unei prietene, după momentul oficial: „În sfârșit a luat-o de nevastă pe mami!. Îți dai seama că s-a declanșat un râs general chiar atunci și, efectiv, nu reușeam să îmi dau seama ce au putut copilașii să înțeleagă, de fapt, din eveniment… pentru că ei oricum ne știau împreună de când se născuseră. A fost o formalitate care nu a schimbat cu nimic reacțiile sau simțirile unul față de altul", a spus vedeta.

"Am crescut lângă el foarte mult, el fiind oricum şi mai mare decât mine cu 10 ani"

În urmă cu ceva timp, Alina Pușcaș vorbea cu multă dragoste și entuziasm despre relația cu soțul ei.

"Sunt multe feluri în care aş putea să o definesc (n. relația)! Şi nebunească, şi pasională, şi o familie în adevăratul sens al cuvântului şi copilăroşi şi mult prea energici uneori, critici. Nu am putut să cred vreodată că ar putea să existe cu adevărat o persoană care să mă completeze atât de mult şi care să mă şi influenţeze atât de mult în a învăţa nişte lucruri şi a mă adapta unor lucruri. Simt că am crescut lângă el foarte mult, el fiind oricum şi mai mare decât mine cu 10 ani, chiar am simţit că am ce să învăţ de la el. Şi în general chestii legate de artă, cultură, muzica clasică, am învăţat foarte multe. Mi se pare că mi-am mai ascuţit din simţuri alături de el!", spunea Alina Pușcaș, la un moment dat, pentru ciao.ro.

