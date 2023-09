Cum arată zona în care drona rusească ar fi căzut. Copaci arși și un crater (FOTO)

Copaci arși și un crater

În urma presupusei explozii a dronei rusești, unii arbori din zonă sunt arșii și, la fața locului, există un crater, după cum se poate observa din imagini. Localnicii spun că, de fapt, craterul era mai mare, însă ar fi fost acoperit în ultimele ore. Îngroziți de dronele pe care Federația Rusă le lansează asupra infrastructurii portuare din Ucraina, unii dintre ei ar fi cerut să fie relocați benevol, potrivit spuselor primarului din Ceatalchioi.

Pe de altă parte, surse digi24.ro implicate în anchetă susțineau aseară că drona nu ar fi avut încărcătură explozivă și e posibil să fi fost folosită pentru spionaj. În urma primelor investigații efectuate de specialiștii MApN, se pare că ar fi zburat la altitudine mică, nefiind detectată pe radar. Aparatul de zbor s-ar putea să fi fost avariat, fiind pierdut controlul. Sursele citate au mai afirmat că doar combustibilul a ars.

Primarul din Ceatalchioi îl contrazice pe ministrul Apărării

Astăzi, primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernegă, a declarat că, de fapt, el este cel care a descoperit rămășițele dronei și nu cei de la Forțele Navale, cum a afirmat ministrul Apărării.

"Mai multe persoane mi-au adus la cunoștință că pe o rețea de socializare au apărut niște locații unde ar putea fi căzut o dronă. Văzând zona cu locațiile respective, ținând cont de o discuție cu localnicii care mi-au zis că a fost o bubuitură mai tare față de celelalte, m-a cam pus pe gânduri. Am hotărât să merg de dimineață în zona respectivă, zonă greu accesibilă, nu se poate observa explozia nici din Plauru, nici din Ceatalchioi. Zona respectivă este între Plauru și Ceatalchioi”, a spus Tudor Cernegă, la Antena 3.

"Am mers miercuri dimineață, am găsit drona, am sunat conform celor stabilite. Conform procedurii", a mai spus primarul. Declarațiile complete>>

Ce spunea președintele Klaus Iohannis aseară

"Am fost informat în timp real de către Ministerul Apărării cu privire la această descoperire și am solicitat investigarea de urgență și profesionistă a provenienței acestor componente, precum și a momentului și circumstanțelor în care acestea au ajuns pe teritoriul României.

În cazul în care se confirmă că aceste elemente provin dintr-o dronă rusească, o astfel de situație ar fi complet inadmisibilă și o violare gravă a suveranității și integrității teritoriale a României, stat aliat NATO. Așa cum am mai menționat, aceste atacuri asupra infrastructurii civile ucrainene, care sunt crime de război, au loc la o distanță foarte mică de granița românească. Suntem însă alerți și în contact permanent cu ceilalți aliați din NATO.

O repet: în cadrul NATO suntem foarte bine apărați, iar România beneficiază de garanții de securitate extrem de puternice, cele mai puternice din toată istoria noastră", a spus Klaus Iohannis.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat, ieri, după două zile în care s-a tot vorbit despre subiectul în cauză, că o dronă rusească s-a prăbușit în România, în localitatea Plauru.

