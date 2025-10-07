Cum ajută pianul copiii cu autism? Prof. Alexandra Epure, la Părinți Prezenți

Prof. Alexandra Epure vine la Părinți Prezenți.
Unii oameni își urmează drumul cu ambiție. Alții cu iubire. Iar unii, foarte puțini, merg prin viață ghidați de o chemare tăcută, divină.
Alexandra Epure nu e doar profesoară de pian. E un înger cu mâini calde și tonuri blânde, care de aproape 10 ani deschide uși tainice în sufletele copiilor cu autism.
Ajunsă în Constanța din Buzău, cu o valiză de vise și credință, a devenit o figură rară într-un domeniu în care răbdarea, empatia și harul se cer în doze uriașe.
Mamă a doi băieți, unul adolescent, celălalt încă în joaca copilăriei, și văduvă de aproape doi ani, Alexandra își trage puterea din iubirea pe care o oferă și din muzica ce încălzește tăcerile celor mici.
În această ediție, la Părinți Prezenți, vorbim despre ce înseamnă să aduci lumina în viața unor copii care nu spun „mulțumesc” în cuvinte, dar o spun cu toată ființa lor.
În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:
Singura profesoară de pian din Constanța care lucrează constant cu copii cu autism
Când un copil care nu vorbește răspunde la pian
Ce se transformă în sufletul unui copil cu autism după luni de lucru la pian?
Când nu există cuvinte, dar există muzică
Privirea unui părinte când copilul se conectează prin muzică
Orașele au prea puține soluții pentru copiii speciali
Cum arată „miracolul muzical” văzut de Alexandra Epure?
Ce ar trebui să știe despre potențialul artistic al copiilor cu autism?
Ce notă ar fi durerea? Ce acord, speranța?
Răspunsul pentru scepticii care nu cred în puterea muzicii
Ce învățăm de la copiii cu autism?
---------------------------------------------------------------------------------
de Val Vâlcu