Cum a salvat emisiunea DC Conducem viața unui român. Scrisoarea de mulțumire primită de Titi Aur de la un șofer / video

Emisiunea DC Conducem, care a devenit deja o tradiție pentru DC News, a reușit inclusiv performanța de a salva vieți, iar mărturie în acest sens este o scrisoare pe care Titi Aur, invitat permanent al jurnalistului Florin Răvdan, a primit-o de la un șofer din România, cu destul de multă experiență la volan, care a ajuns în situația de a pune în aplicare sfaturile pe care specialistul în conducere defensivă le oferă săptămânal.

„Emisiunea noastră pare că salvează și vieți. Ați primit o scrisoare din partea unui șofer, cu 31 de ani experiență și 950.000 de kilometri parcurși fără incidente grave. Acest șofer spune că a văzut multe din emisiunile noastre, inclusiv cele în care explicați cum se poate ieși dintr-o mașină răsturnată. Evident, ca orice alt șofer, s-a gândit că e doar o informație, dar de care nu are nevoie.

Pentru că a venit și pentru mine ziua fatidică, mi-am adus instant aminte de cele explicate de dumneavoastră. Pe 11 aprilie 2025, fiind la volanul unei mașini, venind pe DN13 (Sighișoara - Brașov), pe un drum alunecos cu condiții proaste de vizibilitate și chiciură deasă, am urcat în viteză un deal și m-am trezit cu o curbă la dreapta. Autoturismul a derapat de spate, a venit în alunecare pe axul drumului și apoi s-a răsturnat.

M-am oprit cu roțile în sus, m-am controlat și slavă lui Dumnezeu nu aveam nicio zgârietură, Corpul meu atârna în centură cu capul și jos și abia mai puteam respira, având 118 kilograme. În momentul ăla am știut imediat ce am de făcut. Am dus mâna stângă în plafon, m-am apăsat puternic în ea, iar cu mâna dreaptă am apăsat butonul de eliberare al centurii.

Mecanismul a eliberat-o și am venit în rulaj pe mâna stângă, cu capul în piept și am reușit să mă rostogolesc în interiorul mașinii, eliberându-mă dintre cele două scaune din față. Am venit pe burtă către ușa din spate, dreapta a mașinii. Ușa s-a deschis și m-am strecurat afară, unde m-am reevaluat. Dumnezeu m-a purtat pe brațele sale, mi-a atenuat căderea și posibilele lovituri. Oamenii care au sărit în ajutorul meu au fost extrem de mirați de cum am putut supraviețui în urma unui astfel de accident fără nici cea mai mică zgârietură“, a spus bărbatul în scrisoarea adresată lui Titi Aur.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Șoferii care atunci când intră în România, parcă înnebunesc. Titi Aur explică o situație ciudată de pe șoselele patriei / video

Ce a spus Titi Aur despre accidentul în care a fost implicat șoferul

Specialistul în conducere defensivă a ținut să amintească și numeroasele critici pe care le-a primit de-a lungului timpului în legătură cu impactul pe care cursurile și informațiile pe care le oferă îl au pe șosele.

„Nu este prima dată când primesc astfel de aprecieri, dar e prima dată când am primit ceva în scris. Am mai primit telefoane de câteva ori! Astfel de mesaje confirmă faptul că aceste informații pot fi utile la un moment dat, în cazuri extreme. Eu sunt sigur că sunt foarte utile și foarte mulți au fost salvați pentru că nu au mai ajuns în situația limită.

Trebuie să amintesc de domnul Vasile Ștefănescu, de la Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) care într-o ședință la Ministerul Transporturilor mi-a spus să-i dau CNP-urile celor pe care i-am salvat, dacă spun că am salvat atâția oameni. Bineînțeles că este o aberație, că nu poți să spui care dintre toți cursanții pe care i-am avut ar fi putut să aibă accident și nu a avut. El a fost ironic-agresiv.

În legătură cu accidentul de mai sus, este o situație în care domnul respectiv a știut să iasă, pentru că altfel, centura nu s-ar fi deschis. A știut să pună mâna stângă, pentru că mâna dreaptă trebuie folosită la desfacerea centurii.

Avem și persoane care nu cred ce spunem, sau care chiar dacă văd și aud, nu bagă în seamă. Am și în familie apropiați care nu vor să accepte, au rămas agresivi și neasumați la volan. În loc să transforme deplasarea cu mașina într-o relaxare, o transformă într-un stres prin atitudinea de la volan“, a spus, la DC News, Titi Aur.

Textul integral al scrisorii primite de Titi Aur

„D-le Titi Aur,

Primesc, adeseori, reeles-uri pe Facebook asupra a ceea ce inseamna conducerea preventiva. Si, pretuiesc extrem de mult, toate sfaturile pe care, aici, ni le dati. Sunt extrem de utile. Anul acesta am facut 31 de ani de cand am carnet de conducere. Am facut vreo 950.000 km fara incidente grave, ca sa zic asa! Ma numesc Bogdan Orescovici si am 59 de ani.

Multumiri fie aduse Dvs., D-le Aur, si pentru sfaturile pe care le dati in cazul in care am putea sa ne rasturnam cu masina. Am primit acest video de vreo cateva ori pe Instagram si pe Tik-Tok, dar, dupa ce l-am vizionat chiar mi-am pus intrebarea: de ce-l primesc si eu si de ce m-am uitat la el? Clar, ramane doar o informatie..... cand, vreodata, eu, prin drumurile mele prin Bucuresti, o sa patesc asa ceva? Sau, evident, prin drumurile din tara si strainatate, de ce mi s-ar intampla mie asa ceva si de ce as sti eu ce sa fac in caz de rasturnare??

De ce?

Pentru ca, a venit, si pentru mine, ziua fatidica, cand mi-am adus aminte, instant, de cele aratate de Dvs.. Cum asa? Ei bine, in data de 11.04.2025, fiind la volanul "furiei verzi", un Renault Clio, an 2005, venind, pe E60 (DN13) dinspre Sighisoara spre Brasov, pe un drum alunecos, conditii proaste de vizibilitate, pe o chiciura deasa, pe niste serpentine extrem de dificile, pe raza comunei Fiser, am urcat, in viteza, un deal si m-am trezit cu o curba la dreapta. Autoturismul a derapat de spate, a venit, in alunecare pe axul drumului (eu ruland pe banda 1-a a drumului european-norocul meu), am patinat vreo 25 de m si apoi...m-am rasturnat, venind pe capota!

Acum, creierul meu a functionat la capacitate maxima. M-am oprit cu rotile in sus, am facut, imediat un check out al functiilor mele vitale, m-am controlat intern si, slava lui Dumnezeu, nu aveam nici macar o zgaraietura. Nimic! Acum, corpul meu atarna prins in centura, fiind cu capul in jos. De-abia mai puteam respira, corpul meu, cam la 118 kg, atarna in centura care-mi taia rasuflarea.

Declick in creier...am stiut, imediat, ce am de facut. Am dus mana stanga spre plafon, m-am sprijinit, puternic, in ea, iar, cu mana dreapta, am apasat butonul de eliberare al centurii. Mecanismul a functionat perfect, am auzit declicul dezlegarii centurii si am venit, in rulaj, pe mana stanga si, cu capul in piept, am reusit sa ma rostogolesc in interiorul masinii. Am reusit sa ma eliberez printre cele 2 scaune din fata si, pe burta, am venit catre usa spate dreapta a masinii. Ma asteptam ca usa sa fie stransa de plafonul masinii, ma gandeam cum sa sparg geamul, etc, ganduri care-mi treceau, cu iuteala fulgerului, prin cap. Am tras de manerul usii si...surpriza, aceasta s-a deschis. M-am strecurat afara (un trup de, cum spuneam, 118 kg si 1,90 cm inaltime) si m-am re-evaluat, fizic, sa vad daca nu sunt ranit/taiat/contuzionat pe corp. NIMIC! Dumnezeu m-a purtat pe bratele Sale si mi-a atenuat caderea si posibilele lovituri. La cap, in principal, pentru ca, usor, puteam sa dau cu tampla stanga de usa mea, sau sa fiu strivit de plafon. Nimic din toate acestea.

Oamenii care au sarit, intr-un minut, in ajutorul meu, au fost extrem de mirati cum de am putut supravietui, unui astfel de grav accident, fara nici cea mai mica zgaraietura!

D-le Titi Aur, v-am scris aceste randuri spre a va multumi, inca o data, din toata inima mea, pentru sfaturile pe care le datii,pe retelele sociale. Ele mi-au facut, realmente, un mare bine. Sfatul Dvs. m-a salvat de o lunga asteptare a masinii de descarcerare si de chinurile tintuirii corpului meu in scaun, atarnand, cu capul in jos, pe o centura care-mi facea mari greutati in a respira!

Trimit cateva poze relevante de la locul accidentului si starea masinii de dupa!

Domnule Titi Aur, sa va binecuvinteze bunul Dumnezeu pentru ceea ce ati facut, ca sportiv, pentru noi si tara noastra, si ce faceti in continuare, ca profesionist, profesor - instructor auto si, mai ales, ca OM, in continuare, in cadrul Academiei Dvs. si, evident, sfaturile pe care ni le dati noua spre luare aminte. Evident, cu prima ocazie, o sa ma inscriu, si eu, la Academie, pentru cursurile de conducere preventiva. Puteti sa ma considerati, de acum inainte, un fan la Dvs. si-al Academiei Dvs.

Dumnezeu sa va binecuvanteze, atat pe Dvs. personal, cat si lucrarea pe care o faceti, pentru noi, prin intermediul Academiei. Nu-i uit, aici, nici pe colaboratorii Dvs., carora, si pe aceasta cale, le multumesc si lor, pentru efortul de a filma, edita si difuza filmuletele cu Dvs“, se arată în scrisoare primită de Titi Aur.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News