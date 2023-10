Cum a notat presa internațională vizita lui Zelenski în România

Presa internațională (EFE- cea mai mare agenție de presă spaniolă, Washington Post, The Telegraph, The Independent, France 24, Los Angeles Times, The Kyiv Independent, Sky News, Ktiv Post, Europa Press, Ukrinform, Moldova1.md, Oxford Mail, A News, Daily Trust) a prezentat imparțial vizita lui Volodymyr Zelenski în România. Nu a menționat nici de scandalul făcut de un senator român (Diana Șoșoacă) și nici de faptul că Zelenski ar fi avut în plan un discurs în Parlament, discurs care a fost anulat.

Presa internațională a preluat și declarația lui Zelenski din România, declarație în care condamnă atacurile din Israel și spune că Rusia le susține.

Iată ce a spus preşedintele Ucrainei despre Israel.

"Cine stă în spatele Hamas? În spatele lor stau cei care îi susţin, cei care îi susţin public, îi susţin cu arme şi asta nu s-a întâmplat de ieri-alaltăieri, acesta este un proces durabil. Şi pe reţelele de socializare puteţi găsi răspuns la aceste întrebări, cine postează diferite semnale şi comentarii. Considerăm că Rusia este una dintre ţările care a ajutat Hamas şi stă în spatele Hamas", a afirmat liderul de la Kiev, potrivit traducerii oficiale.

