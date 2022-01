Cum a fost cerută Sandra Izbașa de soție. Momentul amuzant, descris de Răzvan Bănică: Am vrut să o șochez, dar s-a enervat

Cunoscuta gimnastă Sandra Izbașa trăiește o frumoasă poveste de iubire cu unul dintre actorii Teatrului Notarra, Răzvan Bănică.

Sportiva a fost cerută în căsătorie chiar de Crăciun, în anul 2020, iar în vara lui 2021 s-au și căsătorit.

Cine este Răzvan Bănică

Răzvan Bănică este actor al Teatrului Nottara, iar numele său nu este o coincidență cu Ștefan Bănică Jr. și asta pentru că cei doi sunt rude.

Ei bine, Răzvan Bănică este nepotul cântărețului. Mai exact, tatăl lui Răzvan Bănică, este văr cu Ștefan Bănică Jr.

Cum a fost cerută Sandra Izbașa în căsătorie. Răzvan Bănică, dezvăluiri

Invitați la podcastul lui Horia Brenciu, cei doi au dezvăluit și modul în care a decurs cererea, unul inedit de altfel.

Răzvan Bănică a povestit că mai întâi a luat pe ascuns măsurători, cu un inel mai vechi de-al Sandrei, doar că marea campioană a fost pe fază și a remarcat că inelul, aflat în baie, fusese mișcat foarte puțin.

"Povestea începe prin octombrie, noiembrie, trebuia să cumpăr inelul, greu, nu știam măsura. Avea Sandra un inel, l-am luat, l-am pus pe deget, după care l-am pus la loc, ea s-a prins, trec două săptămâni, ne punem în pat și ea îmi spune "Dacă te-ai gândit să iei măsuri după inelul ăla din baie, e mare". După care îmi spune somn ușor. Am făcut noapte albă. Am convins-o oarecum, că nu, l-a mutat ea când a făcut curat", a povestit Răzvan Bănică.

Din fericire, scuza folosită de Răzvan Bănică a funcționat, mai ales că Sandra Izbașa nu știa când va veni cererea.

Marele moment a avut loc chiar în seara de Crăciun, când actorul, sub pretextul că vrea să înceapă un vlog, iar primul episod va fi unul cu ei deschizând cadouri, a rugat-o să se îmbrace frumos. I-a pus, apoi, la telefon, o melodie înregistrată de el, cu versuri proprii. Sandra nu s-a prins din prima, dar când și-a dat seama că e cerută în căsătorie, a început să plângă.

"Surpriză a fost, se aștepta să o cer, dar nu știa când, În seara de Crăciun, în 2020, i-am spus "Dar fiind seara de Crăciun, nu ai vrea să ne îmbrăcăm un pic mai tematic". Fiind doar noi doi. Am aranjat totul acolo, să desfacem cadourile, asta era pretextul, că vom face vlogging. De emoții, am băut o sticlă de prosecco. I-am întins o cutie, cu niște tâmpenii, am vrut să o șochez, s-a enervat ușor, mi-a spus că nu o cunosc. La un moment dat scot telefonul și îi pun melodia cu versurile scrise de mine. M-a întrebat dacă e cerere în căsătorie sau ce. Am dat play de șase ori la piesa aia. A durat 20 de minute. Și într-un final, a ascultat toată melodia, i-am oferit inelul, a plâns și ea, am plâns și eu", a completat Răzvan Bănică.

