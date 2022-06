Cum a apărut pesta porcină africană în România. Dragoș Frumosu: Exact când începusem să reducem importurile de carne, când fermele luaseră avânt

Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta, a fost invitat la emisiunea "Ce Se Întâmplă“, la DC News, unde a vorbit despre boala care a afectat profund ramura agricolă de creștere a porcinelor în România și anume: pesta porcină africană.

”Pesta porcină africană a apărut exact în momentul în care începusem să reducem importurile de carne de porc, când fermele luaseră un avânt, când la momentul respectiv nu mai importam decât în jur de 40% carne de porc, astăzi revenind și depășind normalul pe care l-am avut în anii din urmă și importând cam 80-85%”, declară Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta.

”Eu discutam cu un specialist în domeniu. Știți că a apărut zvonul, la momentul respectiv, că pesta porcină a apărut de la porcul mistreț, primul focar fiind în Deltă. Îmi pun următoarea întrebare firească pe care și-o pune fiecare dintre noi: păi am lăsat un an de zile să umble porcii mistreți de capul lor și nu am luat măsuri când am aflat că avem un focar de pestă porcină în Deltă?

Am lăsat interzisă vânătoarea de mistreți, în condițiile în care știam sau bănuiam că porcul mistreț răspândește pesta porcină? Nu! Și revenind la ceea ce spunea un specialist, pesta porcină africană se află cu influență puternică în organele interne ale unui animal, astfel că, dacă iei splina unui porc bolnav de pestă porcină americană și o tai în fâșiuțe de 1 milimetru, o singura fâșiuță de-aia dacă o arunci unde cresc porci, s-au îmbolnăvit imediat de pestă porcină africană. Ăsta ca un scenariu rezonabil”, explică Dragoș Frumosu.

”În 1990, primul lucru pe care l-am distrus a fost cercetarea în agricultură”

”O țară care nu are cercetare dispare. Asta a însemnat și toți dăunătorii care au intrat prin semințe, asta a însemnat și toate îngrășămintele și tratamentele pe care a trebuit să le cumpărăm de la firmele care ne-au vândut sămânță... și așa mai departe.

Tot ciclul ăsta a fost atât de bine gândit pentru România - o țară în care cercetarea își făcea datoria pe fiecare zonă, se știa ce tratament suportă terenul agricol, de ce anume avem nevoie - astfel încât, după 1990, această explozie a condus la o dezordine totală făcută în mod categoric cu mâna unor decidenți care au condus destinele acestor zone.

Când în 1990 ai distrus un sistem de irigații pe sute de kilometri și din '90 până astăzi nu ai mai pus o cărămidă, oare nu te gândești că l-ai ținut așa pentru ca producția să scadă de pe o zi pe alta?”, a concluzionat președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu.

