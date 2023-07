Cum a ajuns să aibă cancer pulmonar o împătimită a sportului. Detaliul care i-a salvat viața

O femeie care credea că se menține în formă prin diverse activități sportive a ajuns să descopere că are cancer pulmonar.

Jackie Head, în vârstă de 56 de ani, din Essex, este o persoană foarte în formă, care a urcat până la tabăra de bază a Muntelui Everest, s-a antrenat în Arctica și îi place să tragă după ea cauciucuri de 30 kg ca parte a regimului său de fitness. Potrivit The Guardian, aceasta nu credea că ar avea motive să se îngrijoreze de cancerul pulmonar.

Dar, după ce a primit o invitație la un control pulmonar NHS local la sfârșitul anului trecut, și având în vedere istoricul familial al bolii, ea a considerat că ar fi bine să își facă un control.

Cum a început totul, chiar înainte de Crăciun

“Am mers la control plină de încredere, chiar prea încrezătoare. Era chiar înainte de Crăciun, așa că le-am urat tuturor asistentelor un Crăciun Fericit, sigură că nu le voi mai vedea. Totuși, după câteva zile am primit un telefon în care mi se spunea că au găsit două anomalii”, a povestit Head. “Mă simt incredibil de norocoasă. Auzind despre moartea lui Emily Morgan și cum Dame Esther Rantzen trăiește cu o boală incurabilă, mi-am dat seama cât de diferită ar fi putut fi povestea mea dacă nu ar fi fost acest control”.

După operația din martie, Head era hotărâtă să se întoarcă la ceea ce îi place să facă cel mai mult. În mai, a sărbătorit trecerea liniei de sosire la London2Brighton 100k.

Istoricul familial, important în depistare

“Plămânii mei sunt punctul meu forte”, a spus ea. “Niciodată nu am crezut că voi face cancer pulmonar, sau dacă da, cel puțin aș simți ceva. Dar nu am avut niciun simptom. A fost doar din cauza istoricului meu familial că am mers la control.” Testele ulterioare au confirmat diagnosticul: cancer pulmonar non-micocelular stadiul 1a.

La 2 martie, Head a efectuat o lobectomie toracoscopică video-asistată (VATS), o procedură minim invazivă, pentru îndepărtarea unui lob în plămân. Operația se efectuează prin una până la trei tăieturi mici, de câțiva centimetri lungime, în partea laterală a pieptului.

Trei săptămâni mai târziu i s-a spus că nu are nevoie de niciun alt tratament. “A fost un vârtej complet”, a spus ea. “Nu cred că am avut timp ca realitatea să îmi intre în cap, și acum nu mai am cancer.”

Programul NHS, salvator de viață

Head spune că își datorează viața controlului pulmonar NHS. Acesta a făcut parte dintr-o schemă pilot de succes care a dus la depistarea a peste 2.000 de persoane cu cancer, dintre care 76% au fost la un stadiu mai timpuriu comparativ cu 29% în afara programului în 2019.

Luna trecută s-a anunțat că toți cei care au fumat vreodată în Anglia vor fi oferiți screening pulmonar la vârsta mijlocie în cadrul planurilor de a detecta și trata cancerul mai devreme.

Cancerul pulmonar, cel mai letal cancer din UK

Cancerul pulmonar este cel mai mare ucigaș de cancer din Marea Britanie, luând mai multe vieți decât cancerele de sân, de prostată și pancreatic la un loc și ucigând mai multe femei decât cancerele de sân și ovarian la un loc, potrivit Fundației Roy Castle Lung Cancer.

Vestea recentă a morții lui Emily Morgan, editorul de sănătate al ITV News, în vârstă de 45 de ani, precum și diagnosticul incurabil al Damei Esther Rantzen, au servit ca noi mementouri ale cât de devastator poate fi cancerul pulmonar.

Cancerele pulmonare care apar la aproximativ 9.000 de persoane pe an ar putea fi depistate mai devreme în cadrul schemei implementate în prezent în toată Anglia. Susținută de o recomandare din partea comitetului național de screening din Marea Britanie, pacienților li se va evalua riscul de cancer pe baza istoricului lor de fumat și a altor factori. Cei considerați cu risc ridicat vor fi invitați la scanări specializate la fiecare doi ani.

