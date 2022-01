Gabriel Coveșeanu, în vârstă de 47 de ani, este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România. Cove este la bază actor și în continuare este angajat la Teatrul de copii Ion Creangă, din Capitală, aceaași instituție la care s-a angajat în urmă cu peste 20 de ani, imediat după facultate. Cove este acum managerul Teatrului Ion Creangă și, în paralel, activează ca prezentator TV, la Prima TV, unde realizează emisiunea Flash Monden, alături de Diana Bart.

Cove s-a mutat recent la Prima TV, după ce, ani la rând, a făcut echipă cu Adela Popescu, la Pro TV, la cârma emisiunii Vorbește lumea.

Cum a ajuns să lucreze cu Andreea Marin

Invitat în platoul emisiunii „Interviurile Spectacola”, realizată de Georgiana Ioniță, Cove a povestit cum a ajuns să lucreze cu Andreea Marin, în urmă cu 20 de ani. Actorul a fost co-prezentatorul emisiunii Surprize Surprize, iar modul în care a reușit să obțină postul este demn de un scenariu de comedie.

„S-a anunțat un casting pe post: Emisiunea Surprize Suprize organizează un casting pentru rolul de co-prezentator. Doritorii să vină în strada Pangrati, de la ora 10. N-am să uit niciodată. Eram actor la Teatrul Ion Creangă și avusesem spectacol dimineața și împreună cu ceilalți colegi actori. Unul dintre ei a zis: Haideți să mergem să dăm și noi probă. Și am mers toți. Când am ajuns pe strada Pangrati, la TVR, am avut senzația că este un miting. Nu cred că vă puteți imagina, toată strada era blocată de oameni care voiau să participe la acest casting. Eu le-am spus colegilor mei: „Iertați-mă, eu nu stau la coada asta. Aici trebuie să stai trei zile. N-am nicio șansă”. Și am plecat. Eu mi-am luat gândul.

Un coleg, ceva mai insistent, a făcut rost de un număr de telefon de centrală și a reușit să facă legătura cu cineva din redacție, de la Surprize Surprize.

A sunat și le-a spus că am fost la casting dar că era coada prea mare și nu am reușit să dăm proba. Iar ei au spus că „da, nu ne așteptam să vină atât de multă lume, așa că o să continuăm castingul prin înscriere”. Și colegul ne-a înscris pe toți la casting”, a povestit Cove în interviul de la Spectacola și DC News.

„Începe emisiunea. Intră Andreea și zice: „Noul meu coleg se află în sală. El nu știe asta. Toți cei care au dat castingul se află în sală”. Moment în care am început să mă uit prin sală, să văd dacă mai recunosc pe vreunul cu care am fost la casting. N-am recunoscut pe nimeni. Eu nu știam că eram deja pe niște ecrane. Și Andreea a spus: „Se va recunoaște în imaginile de pe ecran”. Pe ecranele alea, văd imagini cu mine. Proba pe care eu o dădusem. M-au luat, am intrat în platou, am schimbat trei vorbe cu Andreea și m-au trimis să mă pregătesc să intru în emisiune.

Iată filmarea cu momentul în care Cove a aflat că este co-prezentatorul emisiunii Surprize Surprize:

