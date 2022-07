Cum a ajuns Buhnici în arest, omul de care astăzi vorbește toată România

Declarațiile făcute de vloggerul George Buhnici în care își compara soția cu „o minoră” și critica siluetele femeilor aflate pe litoral au stârnit un val de critici în mediul online.

Dar știați că George Buhnici a fost arestat?

S-a întâmplat pe vremea când făcea jurnalism.

George Buhnici a ajuns în arestul Poliției din Ruse pentru că a făcut un reportaj la graniță cu camera ascunsă

S-a întâmplat în 2004. A fost ridicat la un control vamal, în timp ce se pregătea să părăsească Bulgaria după ce realizase un material cu camera ascunsă despre ilegalităţi în vamă. George Buhnici filmase comercianţi din magazinele duty-free de la vama Giurgiu - Ruse dispuşi să vândă ţigări în cantitate mai mare decât le-o permitea legea. Filmarea se făcuse cu ochelari prevăzuţi cu camera ascunsă. George Buhnici a fost învinuit de deţinere de tehnică specială de înregistrare şi filmare, fapt nepermis de legislaţia bulgară.

Și Mirela Voicu, realizatoarea emisiunii „Voi cu Voicu", de la Antena 3, a avut probleme. Când a auzit ce a pățit George Buhnici, a mers să facă un stand-up aproape de locul în care acesta era închis. Ce-a urmat aflați în rândurile de mai jos.

"George Buhnici fusese arestat la bulgari. Imediat după aceea m-am dus și eu să fac un stand-up. Ne-a arestat și pe noi atunci. Pe vremea aia eram la Antena 1, era prin 2004", ne-a spus Mirela Voicu.

"George Buhnici era arestat la Inspectoratul lor de Poliție. În fața inspectoratului era un parc. Noi ne-am dus să facem un stand-up acolo, destul de aproape de 'IGP'-ul lor. A venit un polițist bulgar, ne-a luat camera, ne-a luat și pe noi. Am stat vreo cinci ore până când unul dintre avocații lui Buhnici ne-a scos de acolo... întâmplător, evident, pentru că am bătut în geam și ne-a auzit. Nu mai aveam telefoane, nu mai aveam nimic. Ne luaseră tot. Într-un final am reușit să plecăm. Cam asta a fost", a mai povestit Mirela Voicu pentru DC News în 2016.

