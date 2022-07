”Trolii” care-l critică pe Buhnici, de la Vasi Rădulescu la Radu Buzăianu și alții. Ironic: Cum a ajuns celebrul vloger să-și îndemne fanii să nu asculte Internetul

”Eu am noroc că am o nevastă care arată care o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur! Nu, serios, uită-te la ea, uită-te la ea, câți ani îi dai? (25 răspunde reporterul - n.r.) Mulțumesc, ai văzut! (Dar nu-i minoră - continuă reporterul/ Nu, Doamne ferește! - răspunde soția lui George Buhnici). Auzi, dacă-ți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră.” a spus George Buhnici despre soția sa, spunând astfel că dacă scade din vârsta soției vârsta dată de reporter, iese o cifră sub 18 ani.

Despre alte femei, el a afirmat: ”Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival, putem da vina pe orice, e după o oră la care putem să și fi consumat, habar n-am, dar, serios: mai mergeți pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia că nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. E normal să ne uităm la ț*țe și la b*ci, aia vrem să vedem la mare”.

Declarațiile de mai sus sunt scrise cuvânt cu cuvânt din video.

Vlogerul afirmă și că au fost scoase din context și rostogolite pe rețelele sociale de conturi false, făcând profilul celor care l-au criticat: ”O bună parte sunt conturi noi sau inactive care nu postează mai nimic cu lunile și anii, au sub 10 urmăritori dar dau like la subiecte controversate, pentru algoritm. Există printre aceste conturi unele mai active. Câțiva se declară deschis comuniști și luptă împotriva vestului. Sunt activi în discuții politice unde inflamează conversația cu opinii puternice. 99% din postările lor sunt în engleză. Câți dintre ei sunt însă oameni și câți sunt boți? Cine îi controlează? Până aflăm, rămâne valabilă regula cu lama lui Ockham. Răspunsul evident este de cele mai multe ori cel real.”

Iată doar câteva reacții ale unor persoane cu identitate:

Dr. Vasi Rădulescu:

”Vineri plec la mare. Mă duc să mă relaxez, să mă bălăcesc, să mă bucur de mare. Cu prietenii mei. Nu suntem perfecți. Mai dau pe la sală, alerg, mă mișc zilnic, dar nu arăt chiar wow la corp. Iar pe plajă stau cuminte pe un șezlong, mă bucur de o cafea, citesc o carte, un kindle. Nu mă uit la buc1 și la țâțze. Nu sunt oripilat de vergeturi. Respect oamenii așa cum sunt ei. Nici eu, nici prietenii mei nu taxăm pe cineva, nu dăm note, nu suntem cretini. Avem grijă de noi, facem mișcare, dar avem defectele noastre. Și e ok.Problema mare e că ați făcut vedete niște submediocri. Presa vai de ea, publicul. Și vedetele demonstrează nivelul lor adevărat.”

Jurnalist Radu Buzăianu:

”Deci, asta e rezolvarea problemei pe care a găsit-o George Buhnici. A zis că el așa gândește. Păi e mai rău. Că mulți erau: băi, consumase ceva omu', îl știu pe George, nu e așa. Și apare Georgică: dacă asta gândesc, ce dr*cu să fac? Asta am în cap când merg la mare, să mă uit la gagici. Și sper să arate ca niște copile. După care îi face și troli pe toți care au alte păreri, cărora li se pare un pic ridicol să mergi la mare pentru așa ceva. Omu' e un spectacol. A mai băgat-o în treaba asta și pe soția lui: uitați, așa dacă vreți. Și o învârtea de parcă o învârtea pe Heidi Klum. Probabil ea nici nu înțelesese de ce o învârte. Cred că dacă aș avea de ales între a fi Monica Tatoiu azi, sau George Buhnici, aș zice Monica Tatoiu și văd cum o rezolv.”

Jurnalist Radu Herjeu, fost membru CNA:

”Nu știu de ce vă supărați atât că un produs TV zice la un festival unde nu se consumă nimic decât muzică, că el merge la mare pentru că vrea să vadă doar minore cu multă piele fără vergeturi.Și eu aș vrea să văd la televizor sau pe net doar oameni mai inteligenți decât gadgeturile din buzunarul pantalonilor cărora le fac reclamă. Dar nu poți avea totul în viață.”

Lăsăm și postarea Centrului Filia:

”Am ascultat și noi declarațiile lui George Buhnici și am citit și reacțiile din ultimele zile de pe internet.

Explicăm mai jos de ce genul acesta de declarații nu fac decât să contribuie la un mediu toxic, misogin și periculos pentru femei și fete.

„Venim la mare ca să vedem piele - aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi, deci dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare.”

Nu, George, nu e normal să vrei să vii la plajă să obiectifici femeile și să le arunci priviri libidinoase.

#feministreminder: corpurile noastre nu sunt obiectul plăcerii bărbaților, valoarea noastră ca femei nu este dată de felul în care ne percep bărbații în raport cu standardele lor. Nu mergem la „săliță” să ai după ce să întorci capul pe stradă, ci sunt alegerile noastre privind propriul stil de viață. Îți reamintim că genul acesta de reacții și comportamente se încadrează la hărțuire.

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Dacă îți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră. Că dacă scazi cât i-ai da tu cu cât are ea, minoră iese.”

Ne-a șocat inadecvarea acestei declarații și lejeritatea cu care George Buhnici promovează sexualizarea minorelor. La 41 de ani este mai mult decât problematic ca ”minorele” să fie standardul tău de frumusețe și atracție fizică. În România in fiecare săptămână sunt înregistrate în medie două cazuri de viol sau act sexual cu o victimă minoră în familie. Astfel de declarații nu fac decât să normalizeze violența împotriva fetelor și să contribuie la un mediu nesigur, mai ales când vine din partea unei persoane publice, al cărei discurs influențează opinia sutelor de mii de urmăritori pe care îi are.

În 2020 același George Buhnici posta o fotografie cu partenera sa cu descrierea ”Am corupt această minoră. Mă declar pierdut.”

Îl declarăm și noi o cauză pierdută, dar îi și recomandăm pe această cale să vorbească cu femeile din viața lui despre violență și agresiune, despre toate momentele în care s-au simțit în pericol sau inconfortabil din cauza presiunii pe care societatea o pune pe corpurile noastre și din cauza unor astfel de declarații care ne obiectifică și ne sexualizează. Poate ar trebui să îți petreci mai puțin timp justificându-ți declarațiile pe Twitter și mai mult timp educându-te cu privire la egalitate de gen și violența împotriva femeilor.”

Și acestea sunt doar câteva reacții față de aprecierile lui George Buhnici față de femei.

