Ana Măiță, după derapajul lui Buhnici: "A lăsat gura să meargă fără creier". Ionela Arcanu, mărturisire în direct la TV: M-am simțit direct vizată

Ana Măiță, președintele Asociației "Mame pentru Mame", a reacționat după derapajul vloggerului George Buhnici în legătură cu femeile care au celulită și vergeturi.

Ana Măiță: Buhnici gândește într-un mod absolut toxic pentru anul 2022

"Ce să vă spun? Este dezamăgitor că un bărbat în toată firea, de 40 de ani, pentru că are vârsta mea domnul Buhnici, este tată de fată, ce-i mai grav, face astfel de declarații în public. Eu înțeleg contextul, probabil că dânsul a vrut să ne dea de înțeles că el chiar consumase ceva, fie alcool, fie altceva, când a lăsat gura să meargă fără creier, cum spunem noi în popor. Nu mă interesează să îl punem la zid definitiv pe domnul Buhnici, ce mă interesează este să înțeleagă că problema nu a fost că și-a dat drumul la gură în acest context, problema a fost că el gândește într-un mod absolut toxic pentru anul 2022 și că este un exponent al masculinității toxice.

Nu mă așteptam să gândească așa, vă spun sincer, pentru mine a fost o surpriză foarte neplăcută, mai ales că noi l-am perceput mereu ca pe un tip foarte modern, un bărbat modern, cu viziuni cât se poate de actualizate, ei uite că își învârte nevasta de mână la TV și se laudă că arată ca o minoră. Pentru mine faptul că dânsul consideră că cel mai mare complimente pe care poți să îl faci unei femei despre cum arată este să-i spui că arată ca o minoră, mi se pare extraordinar de nepotrivit.", a declarat Ana Măiță în cadrul emisiunii "Controversat" de la Realitatea Plus.

"Eu m-am simțit direct vizată de comentariu lui Buhnici.", a mărturisit jurnalista Ionela Arcanu.

Declarațiile controversate ale lui George Buhnici

Susținător al sportului, George Buhnici a afirmat că „mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine și am văzut fete care arată foarte bine aici”.

"Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor. Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a declarat Buhnici.

"Dacă vii la mare și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva în afară de decolteu. Am combinat la mare Mâncam covrigi cu iaurt, atât îmi permiteam. Am agățat două fete în club. Colegul meu avea o discuție intensă cu fata aia la duș și eu - eram un pic mai prost, așa - încă purtam negocieri. La un moment dat, fata cu care purtam discuții și-a dat seama că vorbim degeaba și mi-a propus ea să trecem la fapte, ceea ce am și făcut. Deci am agățat și la mare odată, demult, în alt secol. Nu-mi aduc aminte și nici nu recunosc”, a mai spus acesta.

Acesta a mers mai departe şi a spus că soţia sa arată ca o minoră.

„Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?”, a spus George Buhnici. Vezi mai mult AICI.

