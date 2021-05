Cu cine s-ar combina Andreea Tonciu dacă ar rămâne FALITĂ. Răspuns genial în direct: L-aș face de bani

Andreea Tonciu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc și în ciuda faptul că a fost în centrul mai multor scandaluri și controverse la începuturile carierei în televiziune, și-a asumat tot ce a făcut și nu s-a ferit niciodată de publicul care o susține.

Într-un interviu recent pentru "Xtra Night Show", Andreea Tonciu a fost întrebată cum ar proceda dacă ar rămâne fără bani peste noapte, iar răspunsul său sincer și fără nicio reținere a făcut deliciul publicului.

Vedeta a spus mai în glumă, mai în serios, că dacă situația ei financiară nu ar fi chiar una roz și ar veni peste noapte falimentul peste ea, "s-ar combina cu un bogătaș bătrân pe care l-ar face de bani".

"L-aș face de bani"

După ce a menționat că a fost o glumă, a spus că niciodată nu a fugit de muncă pentru a-și câștiga banii.

"10 lei? Ce să fac cu ei? Îi dau celui care parchează mașina 10 lei! Pe ce să cheltui? Mi-aș lua mâncare și un suc! Deci, dacă aș avea doar 10 lei pe lună, m-aș combina cu un bogătaș bătrân și l-aș face de bani, dar nu am făcut niciodată, pentru că nu pot.

Și dacă nu, m-aș angaja! Orice, vânzătoare la orice, nu contează. De muncă nu fug! Îmi place să muncesc. Chiar îmi place! Când mă plictisesc, mă duc la mama la florărie și vând", a declarat Andreea Tonciu la "Xtra Night Show", de la Antena Stars.

Andreea Tonciu, gafă uriașă. S-a văzut totul în DIRECT: "Ești RÂSUL țării. Te fac PRAF"

Într-o ediție "Bravo, ai stil" Andreea Tonciu a purtat o ținută care a lăsat, fără voia ei, părți intime la vedere.

"Radeai ca vaca atunci cand a luat Aexandra 1 de la Catalin", "Sa-ti iei si colegele de mahala si mergeti la lautari sa va buriciti. Acum au bagat si butoiasul in grupul lor ca are ciocu' mare si ii pupa degetelele alea iesite din sandale", "Doamne , femeia asta are o invidie in ea și o prostime duse la extreme! Dacă tot ești mama eroina a României, mai ceva ca Ecaterina Teodoroiu pe câmpul de lupta, măcar Vino și prezintă te femeie cu un stil super, cu inteligenta amestecată cu umor, cu spontaneitate, cu frumusețe ! Femeie ...nu te Votează publicul ...toți te fac praf, ești rasul țării! Știm cu toții cine îți da ție votul!", au fost câteva dintre comentariile urmăritorilor. (FOTO în articol)