Cu ce poți înlocui sarea. Produsul cu multe beneficii pentru sănătate: "Este măcinat şi gata de consum"

O plantă care poate înlocui sarea se numără printre noile produse ale Fundaţiei Bulgare pentru Biodiversitate (BBF). Planta este acum disponibilă ca alternativă la produsul tradiţional.

"Această plantă conţine mai puţin sodiu. 'Sarea' fără sare este noul nostru produs, complet pe bază de plante. Este produs din planta salicornia sau 'Salicornia europaea', care se găseşte în lacul Atanasovo. Planta în sine este numită şi 'sparanghel de mare'. Are un gust foarte sărat, creşte pe soluri foarte sărate, iar sarea verde este planta uscată. Odată uscat, acest condiment natural este măcinat şi gata de consum.

Are mult mai puţin sodiu decât sarea obişnuită şi o cantitate mare de magneziu, potasiu, iod, vitamina D3, aminoacizi, fiind foarte potrivită pentru persoanele care au probleme cu sistemul cardiovascular, datorită cantităţii mai mici de sodiu. Este un produs sustenabil, nu are un gust la fel ca sarea obişnuită, dar este suficient de sărat. În stare proaspătă, poate fi folosită în salate", a subliniat Gloria Marinova de la BBF, potrivit Rador.

Planta este recoltată din zona lacului Atanasovo de lângă Burgas.

Sarea îți scurtează viața

Riscul de deces prematur este cu 28% mai mare la persoanele care adaugă prea multă sare în mâncare. Adăugarea excesivă de sare în alimentele preparate reduce cu doi ani şi trei luni speranţa de viaţă la bărbaţi, şi cu un an şi jumătate, la femei - susţin oamenii de ştiinţă americani, potrivit The Guardian, care citează un studiu al Universităţii de Sănătate Publică şi Medicină Tropicală Tulane din New Orleans (SUA).

Studiul a implicat 501.000 de persoane, care s-au aflat nouă ani sub stricta supraveghere a oamenilor de ştiinţă. Experţii au reuşit să constate că riscul de deces prematur este cu 28% mai mare la acei voluntari care adaugă în permanenţă sare în mâncare, în comparaţie cu cei care nu adaugă niciodată sare sau o fac destul de rar. Aportul total de sare este greu de stabilit şi de măsurat deoarece clorura de sodiu (NaCl) se găseşte în majoritatea alimentelor disponibile în comerţ.

Chiar şi reducerile modeste ale aportului de sare în mâncare probabil că poate să aibă ca rezultat beneficii semnificative pentru sănătate, a spus profesorul Lu Qi, cel care a condus acest studiu, conform Rador.

Cum poți înlocui sarea în bucătărie

Dacă dintr-un motiv oarecare nu aveți sare la îndemână, o puteți înlocui cu alte alimente din bucătărie.

Iată câteva metode eficiente pentru a înlocui sarea:

Suc de lămâie: Pentru a ascunde lipsa de sare dintr-un fel de mâncare, puteți schimba accentele de aromă. De exemplu, adăugați un gust acru și vă ajută sucul de lămâie. Puteți face un dressing pentru salată cu suc de lămâie sau turnați sucul peste carne și pește.

Oțet: Dacă nu aveți la îndemână o lămâie proaspătă, folosiți oțet. Există multe varietăți ale acestui acid. Oțetul alb are un gust mai ascuțit, dar cel de măr sau vin au un gust mai blând. În acest caz, trebuie să cunoașteți dozele, pentru a nu dăuna stomacului. Persoanele care au probleme ale tractului gastrointestinal ar trebui să-l evite. Oțetul ajută la diversificarea gustului oricărei supe și garnituri. Poate fi folosit și în salate, și la preparatele din carne și pește. Citește mai departe>>

