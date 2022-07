Cristina Ich, mesaje discriminatorii la adresa imigranților: Băi dar mirosul…Phai de capul meu. La plecare a fost cu sarmale și cârnați

“Destul de mulți imigranți la noi în țară în acest moment. Dar nu-i problemă (…) la câți bani avem îi ținem și pe alții. Băi dar mirosul…Phai de capul meu. La plecare a fost cu sarmale și cârnați. Acum este mult mai rău. Cred că erau din Pakistan.

Îmi era super milă de ei, pentru că își căutau cartelă și erau total debusolați. Îmi era milă, da’… nu-i niciun avantaj că intră atâția imigranți la noi în țară, pentru că o să se piardă locurile de muncă ale românilor, pentru că mâna de lucru este mai ieftin (sic!)…(ăăă) Nici nu vreau să mă gândesc. Lăsați așa. E ok”, a transmis Cristina Ich pe Instagram, în două clipuri pe care le-a postat la Story.

Cristina ICH nu e la primul derapaj. Tânăra a mai făcut declarații controversate despre ajutorul pe care mii de români l-au oferit și îl oferă refugiaților, sosiți din Ucraina. Cristina ICH a râs, pe social media, de oamenii care i-au așteptat pe ucraineni cu mămăligă și sarmale, pe semne că acest lucru i s-a părut josnic vedetei de pe Instagram.

Buhnici a stârnit o adevărată dezbatere la adresa trupului feminin și al defectelor sale

Recent, George Buhnici a stârnit o adevărată dezbatere la adresa trupului feminin și al defectelor sale (celulită, vergeturi), numindu-și, de asemenea, soția ”minoră”.

Acesta a făcut câteva comentarii acide la adresa persoanelor care nu au grijă de propriul corp. Susținător al sportului, George Buhnici a afirmat că „mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine și am văzut fete care arată foarte bine aici”.

"Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor. Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a declarat Buhnici.

Cum a ajuns Buhnici în arest, omul de care astăzi vorbește toată România

"Am combinat la mare. Trebuie să mă convingi cu altceva decât cu decolteul"

Buhnici și-a adus aminte de "scuze": Am vorbit ca și când eram fumat, dar nu consumasem substanțe



"Dacă vii la mare și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva în afară de decolteu. Am combinat la mare Mâncam covrigi cu iaurt, atât îmi permiteam. Am agățat două fete în club. Colegul meu avea o discuție intensă cu fata aia la duș și eu - eram un pic mai prost, așa - încă purtam negocieri. La un moment dat, fata cu care purtam discuții și-a dat seama că vorbim degeaba și mi-a propus ea să trecem la fapte, ceea ce am și făcut. Deci am agățat și la mare odată, demult, în alt secol. Nu-mi aduc aminte și nici nu recunosc”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

"Am o soţie care arată ca o minoră"



Acesta a mers mai departe şi a spus că soţia sa arată ca o minoră.

„Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câți ani îi dai?”, a spus Buhnici.

„Dar nu e minoră așa cum ai zis”, a intervenit reporterul.

