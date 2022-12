Cristina Cioran despre relația cu Dumnezeu și despărțirea de tatăl fiicei sale: Am decis, cu inima strânsă... Ajunge!

Cristina Cioran a vorbit despre relația pe care o are cu Dumnezeu și despărțirea de tatăl fetiței sale.

"Relația mea cu Dumnezeu e foarte bună! Poate ar trebui să-mi amintesc mai des să mulțumesc pentru ce am și să mulțumesc pentru faptul că suntem sănătoase și că suntem aici. Eu nu cred în întâmplări, așadar, după ce voi reuși să trec de această perioadă, voi înțelege de ce. Despre tatăl Emei nu voi vorbi decât în sens pozitiv, pentru că Ema trebuie să-și iubească și să-și respecte părinții, indiferent dacă iubirea dintre ei a dispărut, la un moment dat. Nu e vina copiilor și aceștia nu trebuie să simtă disensiunile dintre părinți! Mi-ar plăcea să rămânem prieteni, să mai râdem cum râdeam. Atât. De această dată am decis, cu inima strânsă, că nu voi mai lăsa să treacă ani ca să pot spune: ajunge! Și asta pentru că Ema are nevoie de pace, liniște și bucurie", a spus Cristina Cioran pentru viva.ro.

"Singura de care nu vreau să mă despart este Ema"

"Am decis, în viața asta, să nu mă mai leg de nimic! Așadar, singura de care nu vreau să mă despart, pentru o lungă perioadă, de acum încolo, este Ema. Nimic nu contează în viața reală decât sănătatea și dragostea. Acum sunt fericită și împlinită, le am pe amândouă. M-ai făcut și tu să plâng acum. Știu că suntem multe femei care trecem prin momente grele, dar alături de copiii noștri ne întărim și ne ridicăm la fiecare lovitură! Doar o femeie care trece printr-o experiență traumatică poate înțelege și empatiza.

Mă gândesc că ar trebui să fim mai unite, mai curajoase și mai încrezătoare! Știu că ne dorim protecție și susținere masculină, dar forța adevărată stă în noi, femeile! Se vede în situații de criză, în situații dramatice, în situații, aparent, fără ieșire. Ar trebui să ne iubim mai mult și să ne susținem una pe alta mai mult", a mai spus vedeta.

De ce s-a despărțit Cristina Cioran de tatăl fetiței sale, la scurt timp după cererea în căsătorie: Prioritatea mea este Ema. Așadar, o las cum a picat

"Am avut niște diferențe de opinie, nu ne mai înțelegem, suntem cumva în alte sfere și ne-am despărțit. Asta este, cam atât, nu e nimic spectaculos”, a spus Cristina Cioran la Antena Stars.

Cât despre o posibilă împăcare, dacă mai există șanse sau nu, vedeta a mai spus: "Nu știu, nu îmi fac planuri acum. Prioritatea mea este Ema. Așadar, o las cum a picat. Nu e nimic spectaculos, nu s-a întâmplat nimic extraordinar. O despărțire ca oricare alta”, a mai completat vedeta, despre despărțirea de Alex Dobrescu, la Antena Stars.

Cristina Cioran a fost cerută în căsătorie recent

Despărțirea celor doi a zguduit lumea mondenă cu atât mai mult cu cât vedeta abia fusese cerută în căsătorie, în urmă cu câteva săptămâni. Cei doi îndrăgostiți aveau planuri mari de viitor împreună, plănuiau să ajungă în fața altarului, ba mai mult, visau chiar și la al doilea copil. Anunțul a fost făcut chiar de partenerul vedetei, Alex Dobrescu, care a distribuit un videoclip pe rețelele de socializare, în care apare alături de blondină și de fiica lor. Totuși, acesta a modificat titlul știrii, spunând faptul că este fostul iubit al Cristinei Cioran, arată Spectacola.

”A se viziona video cu o precizare: sunt fostul iubit al Cristinei Cioran....”, a scris Alex Dobrescu pe Facebook.

