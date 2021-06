Cristina Ciobănașu, la psiholog, după despărțirea de Vlad Gherman: A fost prima mea iubire și așa va rămâne

"A fost o perioadă extrem de dificilă"

"Vlad a fost prima mea iubire și așa va rămâne în sufletul meu. Este un om capabil să iubească persoana de lângă el mai mult decât pe el însuși. Am trăit o poveste de iubire ca în filme și amintirea atâtor momente frumoase n-o să ne-o ia nimeni, niciodată. Nu putem vorbi despre un moment anume în care am simțit că despărțirea este iminentă, au fost mai multe lucruri care s-au acumulat în timp și pe care le-am discutat înainte de a lua hotărârea să mergem pe drumuri separate", a spus Cristina Ciobănașu pentru viva.ro.

"Nu a fost ușor, a fost o perioadă extrem de dificilă, pe care am gestionat-o cum am putut. Am început să merg la psiholog, încerc să mă concentrez pe muncă și încerc să fac lucruri pentru mine, lucruri care îmi fac plăcere", a mai spus actrița.

Și actorul Vlad Gherman mărturisea, la începutul anului, că merge la psiholog, după despărțirea de Cristina Ciobănașu.

"Părinții... Vai, Doamne!. Săracii, eu îi înțeleg. Tot pun întrebări. Dar de ce, de ce, de ce? E obositor. Am ajuns sincer să nu le mai răspund. Deci, mama, tata, vă iubesc, știți asta. E mai bine să vorbim mai rar. În rest da, am stat toată perioada asta ba la sormea, ba la vărmiu, mă duc la psiholog”, a spus Vlad Gherman pe canalul său de YouTube.

"Ăsta a fost cel mai grav lucru"

"Niciodată nu ești pregătit să ieși din zona de confort. Cred că asta a fost și ideea. Ne așezam amândoi pe ideea că o să fim bine toată viața, că nevoile noastre nu mai contează atâta timp cât satisfacem nevoile celuilalt, dar nici măcar asta nu făceam. Probabil că ăsta a fost cel mai grav lucru. Iar după anul 2020, mă abțin! E foarte greu să întreții o relație atâta timp cât tu nu te iubești pe tine suficient. Eu cred că suntem incapabili să iubim cu adevărat pe cineva, dacă nu ne iubim pe noi. Noi ne-am pierdut pe drum, nu ne-am mai apreciat.”, a mai adăugat Vlad Gherman.

