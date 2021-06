Europarlamentar, după ce Cioloș a votat că și bărbații pot naște: Să ne lămurească USR PLUS cum vor putea bărbații ramâne gravizi

Cristian Tercheș, europarlamentar PNTCD, a criticat dur raportul Matic, votat Parlamentului European. Actul, care prevede că și bărbații pot naște sau că avortul e drept fundamental al omului, a fost adoptat cu 378 de voturi pentru, 255 împotriva și 42 de abțineri. Europarlamentarul susține că inițiat s-a discutat că acest raport va avea cu totul alte prevederi, legate de sănătatea reproductivă și sexuală a femeilor, dar că în timp au fost adăugat mai multe amendamente controversate.

"De la idee nobilă s-a ajuns la un document care răstoarnă tot"

"Raportul acesta, cunoscut deja sub numele de Raportul Matic, de la numele de familie a persoanei care a scris în principal acest raport, un socialist din Croația, a pornit de la ideea de a include într-un raport diverse idei, propuneri, soluții cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor din Uniunea Europeană, mai ales în contextul acesta al pandemiei. De la o idee nobilă de la care s-a pornit cu acest raport, pe parcurs, într-o comisie europarlamentară diverse grupuri mai ales de extremă stângă au introdus fel și fel de amendamente care au stricat efectiv raportul.

Deși am votat împotriva acestui raport și împotriva a foarte multor prevederi din raport pentru că au fost și voturi pe articole, au fost și articole pentru care am votat în favoare pentru că erau ok, chiar nu aveam ce să reproșez. Problema este că de la o idee nobilă de la care s-a pornit, sănătatea reproductivă și sexuală a femeilor, s-a ajuns la un document care efectiv răstoarnă tot ceea ce știm astăzi despre Uniunea Europeană și valorile pe care această uniune a fost clădită. În primul rând, acest raport încalcă prevederile tratatului Uniunii Europene care spun că această materie, a sănătății sexuale, intră în competența exclusivă a statelor membre, prin urmare instituțiile UE, cum ar fi Parlamentul, Comisia, nu pot intra pe acest segment.", a declarat Cristian Terecheș la Realitatea Plus.

"USR PLUS trebuie să-și explice votul din Parlamentul European"

Comentariul europarlamentarului vine după ce și Dacian Cioloș a votat Raportul Matic al Parlamentului European. Cristian Tercheș a criticat decizia lui Cioloș de a vota pentru și a solicitat USR PLUS să explice votul din Parlamentul European, dar și să argumenteze cum mai exact "vor putea bărbații rămâne gravizi și apoi naște".

"Cioloș și USR PLUS trebuie să-și explice votul din Parlamentul European pe Raportul Matic în față românilor, nu să se victimizeze! Dacian Cioloș, împreună cu alți reprezentanți USR PLUS, încearcă să convingă lumea că nu au votat în Raportul Matic ceea ce, în fapt, au votat. Trec peste atacurile lor la persoană și rămân la chestiuni factuale, ce sunt scrise în raport:

1. Raportul Matic, la paragraful N, conține precizarea explicită că bărbații pot "să rămână însărcinați", iar în astfel de cazuri ar trebui "să beneficieze de măsuri în ceea ce privește sarcina și serviciile de îngrijire legate de naștere".

Deci, pot sau nu bărbații să rămână însărcinați și, ulterior, dacă nu fac avort, să nască? Că dacă nu pot, USR PLUS să ne lămurească de ce au votat așa ceva, iar dacă pot, să ne lămurească USR PLUS cum vor putea bărbații rămâne gravizi și apoi naște.

2. La paragraful P din Raportul Matic se spune că "PERSOANELE GRAVIDE se confruntă cu diverse intervenții medicale forțate în timpul nașterii...". În afară de femei, sunt și alte persoane care rămân gravide și pot da naștere, de se confruntă cu "intervenții medicale forțate în timpul nașterii"?

Coroborarea celor două paragrafe este evidentă. Dacă, conform paragrafului N, bărbații pot rămâne însărcinați, evident că la paragraful P nu mai puteau spune că "femeile gravide" se confruntă cu intervenții la naștere, așa că au înlocuit femeie cu persoană, că să-i includă și pe bărbați.", a scris Tercheș pe pagina sa de Facebook.

