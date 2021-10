Crin Antonescu pune cruce coaliției dintre PNL și USR: Eu am trăit multe. Niciodată nu am simțit atâta ostilitate

„Se vorbește despre refacerea coaliției cu USR. Personal, cred că aceasta este o variantă înfundată, din cel puțin două mari motive. Eu am trăit multe coaliții. Niciodată nu am simțit atâta ostilitate între două partide câtă există, de fapt, între USR și PNL astăzi. Și mă tem că, în ipoteza în care această coaliție s-ar putea reface, conjunctural, sub diverse presiuni, în acest moment, ea nu are cum să dureze, pentru că conflictele în interior sunt fundamentale”, a spus Crin Antonescu la Digi 24. „În al doilea rând, există răspândită masiv în rândurile PNL – și cred că pe bună dreptate – o mare îndoială în legătură cu capacitatea actului de guvernare, a actului administrativ la USR. Vezi guvernarea anului 2016, vezi guvernarea recentă la Ministerul Sănătății, vezi experiențele aproape traumatizante de la Primăria Sectorului 1 din Capitală sau primăria Timișoara”, a continuat Crin Antonescu.

„Singurul argument care se invocă, și anume că sunt două partide de dreapta, nu stă în picioare, pentru că nimeni nu îmi poate da un singur element prin care USR să fie definit ca partid de dreapta. Chiar și în Parlamentul European, cele două partide fac parte din grupuri diferite și adeseori aflate în conflict”, a mai spus Crin Antonescu.

Pe de altă parte, spune el, nu se pune problema refacerii USL, deoarece alianța dintre PNL și PSD a fost o alianță electorală, declarată și prezentată ca atare electoratului.

Nicolae Ciucă: Lista nominală a miniștrilor și programul de guvernare, până sâmbătă seară!

Premierul desemnat Nicoale Ciucă, întrebat miercuri despre eventuala depunere a mandatului, a spus că nu și-l va depune, „în niciun caz”.

Întrebat dacă ușa către PSD a fost definitiv închisă, Nicolae Ciucă a răspuns: „Nu este închisă ușa către absolut nimeni. Continuăm să negociem, să discutăm și să avem o soluție finală. În acest moment, mandatul meu este să negociem pentru un guvern minoritar PNL - UDMR”.

Referitor la un BPN al PNL în care să se flexibilizeze mandatul său, Nicolae Ciucă a spus că ultima zi în care trebuie organizat este vineri: „Aici cred că pot să avansez o dată: nu mai târziu de vineri. Din punctul meu de vedere este ultima zi când putem să avem acest BPN”.

Astfel, sâmbătă seara se vor depune programul de guvernare și lista nominală a miniștrilor, urmând ca săptămâna viitoare să intre în Parlament Guvernul.

Întrebat dacă există șanse reale ca acest guvern să treacă de votul Parlamentului, Ciucă a spus că își va juca „șansa până la capăt”.