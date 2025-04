Crin Antonescu a semnat Declarația Universității București privind orientarea euroatlantică a României

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

CMF: 31250003

Alături de Crin Antonescu s-au aflat rectorul Marian Preda, președintele Asociației 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieș, și reprezentantul Seniorilor Ligii Studenților, Antonie Popescu.

„Am luat act şi am citit cu bucurie, cu surpriză plăcută, faptul că nu era vorba doar, cum înţelesesem iniţial, de un angajament de intenţie, de orientare, gen o politică pro-occidentală. Aici apar nişte puncte foarte concrete care fac trimitere la momente istorice cu semnificaţie majoră şi un şir de întâmplări mă fac să fiu azi cu adevărat emoţionat şi cu adevărat determinat”, a declarat Crin Antonescu.

El a vorbit despre încărcătura simbolică a momentului: „Intru pentru prima dată în viaţa mea în acest balcon mitic şi istoric. Nu am fost niciodată. Am fost zile şi nopţi jos, sub el, în acea manifestare, vorbesc de prima ei parte, de partea autentică, care a fost cel mai frumos moment din viaţa publică pe care am trăit-o eu în 35 de ani”.

Prin semnătura sa, Crin Antonescu se angajează public în apărarea direcției democratice, europene și occidentale a României, într-un context electoral în care aceste repere sunt tot mai contestate de vocile izolaționiste. Declarația marchează o poziționare fermă în favoarea valorilor pluralismului, deschiderii și continuității euroatlantice.

