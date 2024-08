Creșteri de taxe, încep negocierile! ”Nu putem să mai trăim aşa”. Ciolacu se uită la SUA, unde oamenilor le e cel mai frică de Fisc

“Eu nu cred că vom veni cu măsuri de creşteri de taxe, cum n-am venit nici în 2024, nici în 2025. (...) Este corect ca un prim-ministru să înceapă lucrul lunea, la Guvern, împreună cu domnul ministru al Finanţelor. Ne-am uitat un pic pe arierate. Suntem la 175 de miliarde arierate de colectat. Eu înţeleg şi această rezistenţă şi la digitalizare, înţeleg mai ales oamenii de afaceri şi companiile corecte să fie nemulţumite până când se închid toate imperfecţiunile sistemului. De aceea, mereu am cerut un dialog mult mai apropiat de oamenii de afaceri, de patronate şi eu voi avea luni o întâlnire cu patronatele şi, iarăşi, vom discuta şi tehnic, dar şi perspectiva în anul 2025 a eventualelor măsuri fiscale. Eu cred că prin organizare şi prin mai multă onestitate şi prin digitalizare şi închiderea portiţelor, câteodată legale, de optimizare fiscală putem depăşi acest moment fără să facem mari modificări“, a declarat Ciolacu, într-o conferinţă de presă, la Bruxelles.

“Dacă unui american îi este frică de ceva, îi este frică de Fisc“

“Repet, şi nu o spun cu niciun reproş şi aş vrea să fiu foarte bine înţeles, sper să mă şi exprim în această direcţie - ministrul Finanţelor, dacă ai ajuns la arierate de 175 de miliarde, trebuie să ia anumite măsuri, dar nu măsuri de urmărire sau să bage oameni în puşcărie. Nu se poate să avem oameni corecţi, care îşi plătesc taxele şi impozitele, şi oameni care întotdeauna găsesc portiţe de a nu plăti taxe şi impozite şi de a face evaziune fiscală. Nu poţi de fiecare dată... Vreau să vă spun, în Statele Unite ale Americii, Fiscul este cel mai puternic. Dacă unui american îi este frică de ceva, îi este frică de Fisc. Nu putem să mai trăim aşa. Nu putem ca unii să plătească şi alţii să nu plătească. Eu nu pot să cer să vin cu taxe noi cât timp am arierate de aproape 8% din PIB de colectat. Eu nu pot să cer să vin cu taxe noi atât timp cât am 10% din PIB evaziune fiscală. Eu nu pot să cer să vin cu taxe noi când am cel mai mare gap de TVA“, a explicat premierul Marcel Ciolacu.

Nevoia unei reforme fiscale

“Cu adevărat, ne trebuie o reformă fiscală cu o perspectivă pe termen mediu. Acest lucru este trecut în Cererea de plată numărul 4, în jalonul 207, dacă nu mă înşel, şi acolo va fi o dezbatere publică. Acele măsuri se vor lua, se va discuta în primele şase luni, se vor lua ca să aibă efect în anul 2026. Tocmai de aceea, în afară de domnul ministru, vreau să am o discuţie directă cu mediul de afaceri. Şi, de aceea, v-am şi specificat faptul că luni voi avea o întâlnire cu patronatele, pentru că domnul ministru a terminat negocierile cu patronatele. Şi atunci şi eu le voi lua punct cu punct', a transmis Marcel Ciolacu.

Este necesară “o ordonare“ a plăţilor

“Nu mai putem să cheltuim bani de dragul de a-i cheltui. Nu mai putem să cheltuim bani, pentru că încă îi avem în cont, pe orice ne trece nouă prin cap. Şi acolo, împreună cu domnul ministru, vom merge, în cadrul coaliţiei, şi vom lua hotărâre cu ce măsuri se vine de reducere a cheltuielilor din zona bugetară. Pentru prima oară n-a mai crescut numărul de angajaţi la bugetul statului - acea reorganizare modestă: vreo 20.000 de şefi şi ordonatori de credite nu mai sunt în sistemul bugetar. (...)

Am creat o bază a unei viitoare abordări de reformă în sistemul bugetar, am pornit de undeva. Am stopat, fiindcă primul lucru pe care trebuie să-l faci e să stopezi şi pe urmă, într-un cadru corect, să reaşezi. Nu poţi să vii cu o măsură: domnule, tăiem 20% de la toată lumea - pentru că o treime dintre bugetari sunt profesori, restul până la jumătate dintre bugetari sunt medicii, asistentele şi sistemul sanitar. Deci trebuie o gândire foarte clară. Din acest moment, vă spun, din punctul meu de vedere şi al specialiştilor cu care lucrez, avem o perspectivă“, a menţionat Marcel Ciolacu, conform Agerpres.

