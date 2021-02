Creștere pensii și salarii, mutarea PNL. Lia Olguța Vasilescu: Acolo o să-și PRINDĂ GÂTUL! Cine va avea salarii SCĂZUTE

PNL are în plan, din 2021, creșterea pensiilor cu rata inflației și 50% din creșterea salariului mediu brut. ”Așa a fost până acum, până anul trecut, mai precis” a spus Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3, unde a adăugat: ”Asta înseamnă un 3-4% la pensii”.

Cu privire la mutarea PNL, ministrul PSD al Muncii consideră că ”e clar ce vor să facă, vor să anuleze cu totul legea pensiilor”. Mai mult, social democrata a explicat că Legea Pensiilor promovată de PSD elimină inechitățile între femei și bărbați, între oameni care au ieșit în ani diferiți la pensie, dar și alte inechități. ”Toate lucrurile astea sunt reglate, dar, pentru asta, trebuie recalculate pensiile pe noua formulă de calcul, ceea ce n-au făcut” a continuat Lia Olguța Vasilescu să explice, în contextul în care PNL susține că dorește o nouă legea a pensiilor care să elimine inechitățile. Această echilibrare ar fi deja prevăzută în legea susținută de PSD, însă, după cum explică primarul Craiovei, pentru a fi eliminate inechitățile, trebuie făcută recalcularea, în baza legii.

”Softul era în licitație din 2019. N-au vrut să aplice legea pentru că înseamnă creșteri”

”Vine doamna Turcan acum și ne spune că e gata softul. Eu vă spun că noi, când am plecat de guvernare în 2019, în luna octombrie, softul era în licitație” a susținut Lia Olguța Vasilescu. Ea a mai punctat că sunt mai mult de 100.000 de dosare cu șină stivuite: ”De asta recalcularea pensiilor trebuia să înceapă de la 1 ianuarie 2020. Noi suntem în 2021, în luna martie aproape. Până acum, trebuiau să fie recalculate peste 3,5 milioane de dosare de pensionare. Până în luna septembrie a acestui an, trebuiau să fie recalculate toate. Ei nici nu s-au apucat de ele. Vorbesc despre un soft care era gata de când am plecat noi de la guvernare, dar n-au vrut să aplice legea pentru că știau că înseamnă creșteri”.

”În ceea ce privește legea salarizării, acolo chiar cred că o să-și prindă gâtul. Noi, când ne-am apucat să lucrăm la legea salarizării, am găsit diferențe extraordinar de mari între funcționari dintr-un minister față de funcționari din alt minister. Un salariat din Ministerul Muncii avea 2.000 de lei, unul de la Finanțe avea 6.000 de lei. Atunci am zis așa: cel de la Finanțe nu mai crește, în schimb, cel de la Ministerul Muncii crește cu 25% pe an din diferență, adică 1.000 de lei pe an. În 2021, adică anul acesta, ar fi fost ultima creștere a celor cu salarii mici și, în sfârșit, se egalizau. Ei ce au făcut? Exact în acest an, ultimul la egalizare, le-au înghețat, deci, iarăși, sunt unii cu salarii mai mici, alții cu salarii mai mari. Acum, ei vin și spun că nu mai dau atât de mult pentru că nu-și mai permit. Cei de la Finanțe, care s-au oprit la 6.000 față de cei de la Muncă, care sunt la 5.000, e clar că vor avea salariile scăzute în anul următor. Altă soluție nu există, logic.” a conchis Lia Olguța Vasilescu subiectul.