Cozi interminabile în fața crematoriilor. Imagini care spun povestea Covid-ului în China

În ultimele ore au apărut mai multe indicii care ar semnala o situație epidemiologică foarte gravă, sau în orice caz, în contrast puternic cu versiunea răspândită de presa națională, concentrată pe liniștirea populației cu privire la vârful atins la 1 ianuarie.

Potrivit Il Giornale, The Washington Post a analizat imaginile din satelit, videoclipurile de primă mână postate pe rețelele sociale chineze și conturile martorilor. Ei bine, potrivit ziarului american, numărul deceselor cauzate de Covid în China ar fi cu mult mai mare decât numărul declarat de autorități, pentru care epidemia ar fi, dimpotrivă, sub control.

Casele funerare din întreaga țară au înregistrat o creștere dramatică a activității lor față de acum câteva luni și față de aceeași perioadă a anului trecut. În special, imaginile achiziționate de Maxar Technologies și furnizate WP au arătat o creștere a activității în casele funerare din șase orașe diferite: de la Beijing la Nanjing, de la Chengdu și Kunming.

Se pare că o casă de pompe funebre din Chengdu a încetat să ofere servicii funerare, oferind doar două minute fiecărei familii pentru a-și lua rămas bun de la cei dragi înainte de incinerare.

O casă de pompe funebre de la periferia Beijingului a eliberat rapid spațiu pentru o nouă parcare. În Shanghai, cozile la casele funerare sunt chiar vândute cu 300 de dolari rudelor îndoliate care încearcă să asigure spațiu de incinerare.

