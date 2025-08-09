Data publicării:

Costel Fotea, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Spitalul Județean Galați

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Politica
Foto: Facebook Costel Fotea
Foto: Facebook Costel Fotea

Astăzi, împreună cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, am pășit în inima sistemului medical gălățean – Spitalul Județean, un loc unde mii de oameni ajung zilnic cu încrederea că vor primi îngrijirea de care au nevoie, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Am parcurs principalele secții ale spitalului pentru a vedea, la fața locului, cum funcționează serviciile medicale și ce îmbunătățiri sunt necesare.

Am fost la Unitatea de Primiri Urgențe, la noul Ambulatoriu de Specialitate, la Radioterapie și la Oncologie - spitalizare de zi. I-am prezentat domnului ministru și noua secție de Cardiologie, care va fi inaugurată în curând, precum și secția de Neurologie, recent modernizată.

În același timp, am discutat deschis despre unele secții care, din respect pentru pacienți și pentru echipa medicală, necesită în continuare atenție și modernizare.

Numărul pacienților care ajung la Spitalul Județean Galați este în continuă creștere. Tocmai de aceea, investițiile în infrastructură nouă, aparatură performantă și condiții decente de tratament sunt absolut esențiale.

În ultimii ani, am făcut pași concreți în această direcție, dotând spitalul cu echipamente de ultimă generație, dar și inaugurând spații medicale noi.

Toate aceste realizări nu ar fi posibile fără implicarea și profesionalismul echipei de la Consiliul Județean Galați și a personalului medical de la Spitalul Județean Galați. Am întâlnit medici și asistenți dedicați, care depun eforturi imense pentru fiecare pacient. Le mulțumim și le suntem recunoscători.

Pe lângă modernizările deja realizate, rămânem ferm angajați într-un obiectiv esențial: construcția unui nou spital la Galați – un proiect vital pentru întreaga regiune.

Îi mulțumesc domnului ministru pentru sprijinul concret și pentru deschiderea către soluții reale. Cu seriozitate și asumare, continuăm să reconstruim sistemul medical, aici, acasă", a precizat Costel Fotea.

