Cosmina Adam, asistenta Mirelei Vaida, detaliu din momentul atacului: Există complici. Aveam pe retină figura ei

Mirela Vaida, anunț, după ce a fost atacată cu un bolovan în direct: Vreau să revin

Cosmina Adam, asistenta TV de la emisiunea "Acces Direct", martora atacului la care a fost supusă Mirela Vaida, a vorbit despre momentele terifiante.

Vedeta spune că nu și-a revenit încă din șocul emoțional trăit și că totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă.

"A fost totul la fracțiune de secundă. Nu s-a așteptat nimeni. Cine poate să intre într-un platou de televiziune?! Chiar nu ne așteptam. A fost un șoc. Sâmbătă și duminică am stat în casă. În weekend i-am cam uitat chipul și ieri, când am revăzut imaginile cu ea, am retrăit acele momente groaznice. Sâmbătă dimineață m-am trezit la 3 și aveam pe retină figura ei", a declarat Cosmina Adam, la Antena Stars.

Mai mult, potrivit ei, se pare că agresoarea nu a acționat singură, ci a fost ajutată de încă două femei.

"Mai sunt complici. Azi, la emisiune, s-a aflat lucrul acesta. Nu a fost singură, mai sunt încă două femei. Se vede clar cine o aduce lângă platoul nostru, ce avea în pungă, ce culoare avea punga", a completat ea.