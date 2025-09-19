€ 5.0695
Data actualizării: 11:49 19 Sep 2025 | Data publicării: 11:42 19 Sep 2025

EXCLUSIV Copiii românilor din diaspora: între șansa globală și rădăcini. Dialog cu psihologul Radu Leca

Autor: Mihai Ciobanu
Unknown-1
 

Invitatul lui Gabriel Nuță-Stoica la ediția de astăzi a emisiunii "Generația Globală" este psihologul clinician Radu Leca, fondatorul comunității de Ultrapsihologie.

Cei doi vor discuta despre importanța păstrării limbii române pentru copiii românilor din străinătate, despre provocările generației globale și despre ce înseamnă să trăiești între două patrii și două istorii. 


În ultima perioadă, Radu Leca a studiat indeaproape fenomenul și chiar a scris amplu material despre copiii români născuți în Diaspora. 

Emisiunea "Generația globală" se difuzează pe canalele de Youtube și paginile de Facebook ale platformelor ȘtiriDiaspora și DCNews.

Despre "Limba noastră, povestea noastră"

Prin intermediul proiectului "Limba noastră, povestea noastră" încercăm să creștem gradul de informare în comunitățile de români din străinătate cu privire la oportunitățile existente de învățare a limbii române de tip „Limbă, Cultură și Civilizație Românească” - LCCR, școli de duminică, cursuri în școli publice, etc. Totodată, vom promova elitele educaționale din diaspora, cu accent pe profesorii și voluntarii implicați în predarea limbii și culturii românești. 

În cadrul seriei de emisiuni „Generația globală” veți cunoaște români de succes din diaspora care au reușit în diverse domenii și care pot oferi modele de inspirație pentru tineri. Totodată, vom explora experiențele tinerilor români din diverse țări, provocările cu care se confruntă în sistemele educaționale străine și cum pot valorifica educația pentru un viitor de succes. Nu în ultimul rând, vom afla povești ale tinerilor români care au obținut burse la universități de prestigiu din străinătate și care împărtășesc strategiile lor pentru excelență în educație. 

Emisiunea va fi difuzată astăzi, de la ora 15.00.

Urmăriți DCNews și pe Google News

diaspora
Copiii românilor din diaspora: între șansa globală și rădăcini. Dialog cu psihologul Radu Leca
 
