„Nu știu, nu pot să măsor succesul pe Facebook”, a zis Victor Ciutacu în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

„Eu am un cont numai pentru prieteni. Badea are contul la liber, adică eu îl am setat doar pentru prieteni, sănătate și drum bun! El are cu pagină de megastar în care poate să intre orice imbecil să te înjure. Eu nu mi-am dorit așa ceva. Deci, mi-e greu să știu dacă am succes sau nu pe Facebook”, a conchis Victor Ciutacu.