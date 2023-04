Contesa digitală a dispărut de pe Internet? Ana Morodan, absentă pe rețelele sociale, după scandalul din trafic

După scandalul din trafic, Ana Morodan, numită și "contesa digitală" nu a mai postat nimic, nici pe pagina de Facebook, nici pe cea de Instagram. Se întâmplă după ce vedeta a fost pusă sub control judiciar pentru că a fost prinsă beată și drogată la volan. Absența sa de pe rețelele de socializare este ceva neobișnuit. Ana Morodan obișnuia să posteze zeci de story-uri zilnic, arătându-le fanilor săi fie reclame, fie imagini de la evenimentele la care mergea.

Acum Ana Morodan pare să fi dispărut de pe internet. Ultima sa postare, pusă atât de Instagram, cât și pe Facebook, a fost reacția în urma plasării sub control judiciar. Acum 6 zile ea a postat un mesaj adresat tinerilor care o urmăresc.

Ultima postare a "contesei digitale"

"Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu va credeți mai puternici decât viața, să nu va lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită.

Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume că într-o poveste pe care am auzit-o odată.

Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult că oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim.

Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru", a transmis acum 6 zile Ana Morodan, pe conturile ei sociale.

Ce se întâmplă cu emisiunea Anei Morodan de la Antena Stars





Tăcere este și pe pagina de Facebook a emisiunii pe care Ana Morodan o avea la Antena Stars din 26 februarie 2022. Odată cu problemele ei legale, reality show-ul "Reală by Ana Morodan" a fost scos din grila postului de televiziune.





Se pare că Antena Stars ar fi scos de pe post emisiunea "Reală by Ana Morodan" pe 29 martie, după ce s-a aflat că polițiștii i-au deschis vedetei dosar pentru pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice. Emisiunea se afla la al doilea sezon și era difuzat de luni până joi, de la ora 21.00. Fanatik scrie că nu există șanse ca reality show-ul să revină la Antena Stars, deși era deja filmat întregul sezon. Pe pagina de Facebook a emisiunii "Reală by Ana Morodan" ultima postare datează din 28 martie, adică cu o zi înainte ca Ana Morodan să fie prinsă sub influența drogurilor și fără permis la volan.

